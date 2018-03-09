Visages villages / Mekanlar ve Yüzler

89 yaşındaki usta yönetmen Agnes Varda ve 33 yaşındaki Fransız sokak sanatçısı, fotoğrafçı JR’ın merceğinden, yüzler ve hiç unutulmayan hikayeleri mekanların duvarlarında ölümsüzleşiyor.
Fransız Yeni Dalga’sının efsane ismi ve “büyükannesi” usta yönetmen Agnes Varda, özgün ve yaratıcı çalışmalarıyla tanınan ünlü fotoğraf sanatçısı JR’ın fotoğraf atölyesine dönüştürdüğü minibüsüyle Fransa’nın kırsalında keyifli bir geziye çıkıyor.
Gittikleri her yerde insanların farklı hikayelerini ve anılarını dinliyorlar.
İnsanların yüzüne işlemiş olan bu hikayeler ise bu çok farklı ikilinin merceğinde bambaşka bir hal alıp ölümsüzleşiyor.
Bir gün mekanların yok olacağını bilseler de anıların asla yok olmayacağını bildiklerinden, duvarlara ölümsüz anların fotoğraflarını bastırırlar.
Mekanların duvarlarındaki çatlaklarla, sıvalarla, girinti ve çıkıntılarla bu yüzler daha da anlam kazanıyor.
İnsanın içini ısıtan bu yolculuklarında, iki sanatçının birbirleriyle oluşan dostluklarına ve eğlenceli sohbetlerine de tanık oluruz.
90.Akademi Ödülleri En İyi Belgesel Adayı
70.Cannes Film Festivali Golden Eye En İyi Belgesel Ödülü
42.Toronto Uluslararası Film Festivali Halkın Seçimi Ödülü
“Mekanlar ve Yüzler beni derinden etkileyen bir film oldu. İzlerken 3 kere ağlattı. Sinemaseverlerin kalbine dokunacak.” - Darren Aronofsky
Filmin mmknmrtb notu ::
Köyde, kentte, sokakta, fabrikada, dağda, taşta, duvarda.. kısacası aklına yattığı her yerde, her koşulda, herkesin katılımıyla ve herkesin gözü önünde yaratmanın, sanat yapmanın en yetkin örneklerinden birini projelendirmiş 'fotografçı' JR ile ondan yarım asır daha fazla yaşamış ama hiç yaşlanmamış, sinemanın ve Yeni Dalga'nın 'canlı tarih'i, yaşayan efsanesi Agnès Varda'nın, ilk bakışta uyumsuz gibi görünen, fakat zamanla 'iki kafadar'a dönüşen birlikteliğinin, hem yaratıcı, hem eğlendirici olduğu kadar, hüzün de içeren öyküsü..
Hiç kuşkusuz ki Agnès Varda'nın varlığı, son derece etkileyici bu belgeselin hemen her şeyi; gidip görülen ve bir nevi tuvale dönüştürülen yerlerin, mekânların ve insanların, Varda'nın belleğinde iz bırakan, yaşanmış ya da hayal edilmiş anılarla fazladan kazandıkları maddi ve de manevi boyutun da tek sebebi elbette O!.
8 /10
Visages villages / Mekanlar ve Yüzler / Faces Places, 9 Mart'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Agnès Varda, JR
Senaryo: Agnès Varda, JR
Görüntü Yönetmeni: Roberto De Angelis, Claire Duguet, Julia Fabry, Nicolas Guicheteau, Romain Le Bonniec, Raphaël Minnesota, Valentin Vignet
Kurgu: Maxime Pozzi-Garcia, Agnès Varda
Yapım: Fransa
Yapım Yılı: 2017
Dil: Fransızca
Renk: Renkli
Tür: Belgesel
Süre: 89 dakika
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