12 Strong / 12 Savaşçı, 11 Eylül'den sonra Afganistan'a gönderilen ilk Amerikan askerlerinin gizli kalmış hikayesini anlatıyor.
Efsanevi yapımcı Jerry Bruckheimer'ın ("Karayip Korsanları" filmleri "Black Hawk Down") yapımı olan filmi, ödüllü yönetmen Nicolai Fuglsig; Molly Smith, Trent Luckinbill ve Thad Luckinbill ile birlikte Black Label Media adı altında yönetti.
Yazar Doug Stanton’ın kitabı Horse Soldiers’dan esinlenilerek yapılan filmin senaryosu Oscar ödüllü Ted Tally (“The Silence of the Lambs”) ve Peter Craig’e (“The Hunger Games: Mockingjay, Parts 1 & 2”) ait.
Baş yapımcılar, Chad Oman, Mike Stenson, Ellen H. Schwartz, Garrett Grant, Yale Badik, Val Hill ve Doug Stanton ile birlikte Oscar adayı ve Alcon'un müdürleri Andrew A. Kosove ve Broderick Johnson’dır ("The Blind Side ").
12 Savaşçı; 9/11'i takip eden korkunç günlerde Mitch Nelson (Hemsworth) liderliğindeki seçkin bir ABD Özel Kuvvetleri biriminin son derece tehlikeli bir görev için ilk defa Afganistan'a saldırılara karşılık olarak gönderilmesinin hikayesini anlatıyor.
Ailelerini geride bırakan ekip, Kuzey Afganistan'ın uzak, engebeli arazisine yerleştirilir ve burada ortak düşmanları Taliban ve El-Kaide’ye karşı savaşmak için General Rashid Dostum'u (Navid Negahban) ikna etmeleri gerekmektedir.
Karşılıklı güvensizliği ve geniş bir kültürel bölünmeyi yenmenin yanı sıra, Amerikalılar Afgan atlı askerlerinin taktiklerini de benimsemek zorundaydılar.
Kolay olmayan bir bağ oluşturup saygı oluşturmalarına rağmen, yeni müttefikler çok fazla sayıda ve tutsak almayan acımasız bir düşmanla karşı karşıyaydı.
12 Savaşçı'nın ABD Özel Kuvvetleri ekibini canlandıran oyuncular; Hemsworth, Shannon, Michael Peña ("The Martian, Ant-Man"), Trevante Rhodes ("Moonlight"), Geoff Stults ("Only the Brave"), Thad Luckinbill (“Only the Brave”), Austin Stowell (“Bridge of Spies”), Ben O’Toole (“Hacksaw Ridge”), Austin Hébert (“Jack Reacher: Never Go Back”) Kenneth Miller ("Whiskey Tango Foxtrot"), Kenny Sheard (“13 Hours”) ve Jack Kesy’dir (TV’nin “The Strain’’i).
Filmin oyuncuları arasında ayrıca, Navid Negahban ("American Sniper ", TV’nin “Homeland"i), Elsa Pataky (“Fast &Furious” filmleri), William Fichtner ("Black Hawk Down", "Armageddon") ve Rob Riggle ("The Hangover") var.
Sahne arkası ekibi, görüntü yönetmeni Rasmus Videbaek ("A Royal Affair"), yapım tasarımcısı Christopher Glass ("The Jungle Book"), editör Lisa Lassek ("The Avengers"), kostüm tasarımcısı Dan Lester (asst. tasarımcı "Zero Dark Thirty", "The Hurt Locker") ve besteci Lorne Balfe’den ("Geostorm") oluşuyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Son zamanlarda kendileriyle handiyse savaşacak durumlar oluşsa dahi, şu meşhur 'Stratejik Müttefik'liğimize asla halel gelmeyen ABD'li dostlarımızın, 11 Eylül trajedisinin/travmasının intikamını Taliban ve El-Kaide'den, hem de memleketleri olan Afganistan'da almasını, olayın hakkını vererek, gayet ustaca anlatan bir film..
Bu 'intikam' lafı biraz abartılı oldu tabii..
Hiçbir operasyon -ne kadar şiddetli olursa olsun- o tarihi travmayı hafifletemez; kaldı ki yerel müttefiklerle gerçekleştirilmiş, yoğunluğu düşük, etkisi sınırlı bu girişim, hiç hafifletemez..
Çok eskilere gitmeye gerek yok, yakın tarihte süper güçlerin bir numaralı savaş alanı olarak büyük tecrübeler, katliamlar yaşamış bu topraklarda, süreci tahmin edilemeyen, dostla düşmanın ayırt edilemediği, her yönüyle muamma bir operasyona katılan askerlerin bu durumlarıyla oluşan gerilim, filmin en önemli gücünü oluştururken, memlekette/geride bırakılan ailelerin varlığı da, 'tadında' tutulmuş bir dramatik 'background' sağlıyor..
Öte yandan, 'Yerli ve milli silahlarımızın tanıtım videosu' olarak -o da belki- değerli bulunabilecek bir kordelayı, savaş filmi diye sinemalara süren bizim berelilere bu film ders niyetine izletilse bir yararı olur mu, valla şüpheliyim!.
6 /10
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