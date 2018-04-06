6.04.2018
37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!
Yarın sabahtan itibaren, yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri:
“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Hasret 11.00’de Cinemaximum Zorlu Center’da filmin senarist ve yönetmeni Savi Gabizon’un katılımıyla;
“NTV Belgesel Kuşağı” filmlerinden Greenaway Alfabesi 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Saskia Boddeke ve eşi Peter Greenaway’in katılımıyla;
“NTV Belgesel Kuşağı” seçkisinde yer alan Baba 13.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Sinemaları Salon 3’te filmin senarist ve yönetmeni Arshad Khan’ın katılımıyla;
“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Sara ve Selim Hakkında 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Sinemaları Salon 3’te filmin yönetmeni Muayad Alayan ve oyuncularından Adeeb Safadi’nin katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Fransa’da Bir Mevsim 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Mahamat-Saleh Haroun’un katılımıyla;
“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Mavili 19.00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Sinemaları Salon 3’te filmin oyuncularından Bogdan Iancu’nun katılımıyla;
“NTV Belgesel Kuşağı” filmlerinden My Generation 21.30’da Beyoğlu Sineması’da yönetmen David Batty’nin katılımıyla;
“Vodafone Red Galaları” bölümünde yer alan Lean On Pete 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Sinemaları Salon 7’de filmin oyuncularından Travis Fimmel’in katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” seçkisi filmlerinden Tatil 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Sinemaları Salon 3’te yönetmen Isabella Eklöf’un katılımıyla gösterilecektir.
Festival Bergman ile başlıyor: Bergman 100 Yaşında
İlk festival sohbeti, bu yıl doğumunun 100. yılında anılan usta yönetmen Ingmar Bergman adına yapılacak. Bergman Merkezi yöneticisi Jannike Åhlund ve sinema yazarı Nil Kural’ın katılımıyla yapılacak bu festival sohbetinde, Bergman Sineması tartışılacak. Türkiye’den yönetmenlerin seçtiği 9 klasik Bergman filmini festival boyunca beyazperdede izleme imkânı bulacak sinemaseverler için kaçırılmayacak bu sohbet, bu yıl festival merkezi olarak kullanılacak olan Yapı Kredi Kültür Sanat’ta saat 16.00’da gerçekleşecek.
Köprü’de Yarın
Köprüde Buluşmalar ikinci gününde oturum, PuhuTV’de yayınlanmaya başlayan Şahsiyet dizisinin gösterimi ile açılacak. 11.00-12.00 arasında dizinin ilk bölümü izlendikten sonra 12.15-13.30 arasında dizinin yönetmeni Onur Saylak, senaristi Hakan Günday ve yapımcısı Kaan Tolga Değirmenci’nin katılımıyla Şahsiyet dizisinin yapım süreci masaya yatırılacak.
Köprü etkinlikleri, 14.30-16.10 arasında Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metraj filmi Kaygı’nın gösterimi ile devam edecek. Ardından 16.30-18.00 arasında Fikirden Perdeye adlı oturum ile Kaygı filminin süreci, senaryo aşamasından dağıtım sürecine kadar, filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik ve yapımcısı Armağan Lale’nin katılımıyla incelenecek.
Bu etkinliğe katılmak için onthebridge@iksv.org adresine e-posta yollamak yeterli.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder