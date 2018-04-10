37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Zavar, Çocuk ve Keklik, 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmen Zeynep Gülru Keçeciler’in katılımıyla;
“NTV Belgesel Kuşağı”nda yer alan Makala, 11.00’de Cinemaximum Zorlu Center’da, yönetmen Emmanuel Gras’nın katılımıyla;
“Mimari Ütopyalar – Sinematik Distopyalar” seçkisinde yer alan Kuyu, 13.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, sanatçı Ali Demirel’in katılımıyla;
“Dünya Festivallerinden” bölümünde yer alan Ona İyi Bak, 13.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Nişantaşı Salon 7’de, yönetmen Arild Andresen’in katılımıyla;
“Bergman 100 Yaşında” seçkisinde yer alan Çığlıklar ve Fısıltılar, 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Aslı Özge’nin sunumuyla;
|Hâkim Hanım
“Çiçek İstemez” filmlerinden Hâkim Hanım, 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmenlerden Yves Hinant’ın katılımıyla;
"Ulusal Belgesel Yarışması" filmlerinden Güzel Adam Süreyya, 16.00'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda, yönetmen Gökçe Kaan Demirkan'ın yanı sıra belgeselin konukları Süreyya Soner, Metin Tekin ve Vedat Özdemiroğlu'nun katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” bölümünde yer alan 9 Parmak, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, filmin oyuncularından Paul Hamy’nin katılımıyla;
“Ulusal Yarışma” filmlerinden Kelebekler, 19.00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Tolga Karaçelik’in katılımıyla;
“Genç Ustalar” filmlerinden Charleston, 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, yönetmen ve senarist Andrei Cretulescu’nun katılımıyla;
“Ulusal Yarışma” filmlerinden Halef, 21.30’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Murat Düzgünoğlu’nun katılımıyla gösterilecektir.
Köprüde Buluşmalar’da yarın
Köprüde Buluşmalar yarın, iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. 11.00-12.30 saatleri arasında Soho House’da gerçekleşecek “Ortak yapım: Hazır mısınız?” oturumunda, Giyotin Film’den Emine Yıldırım’ın moderatörlüğünde Kardeşler filminin yapımcısı Funda Ödemiş, Saf filminin yapımcısı Selin Vatansever ve Görülmüştür filminin yapımcısı Serkan Çakarer bir araya gelecek. Yapımcılar, önemli bir finans kaynağı ve artistik işbirliği olan Avrupa ortak yapım aşamalarını ve dağıtım sürecini konuşacak.
Ardından 13.00-16.00 saatleri arasında Cezayir Oda’da “VR Deneyimi: Farklı bir formatta düşünmek” başlığıyla yapılacak etkinliğe, yönetmen ve yapımcı Carlos Hagerman’ın yanı sıra Timelooper Yapım Yöneticisi İlker Çevikkaya ve Solis Film’den, yapımcı Müge Özen de katılacak. 15 kişilik kontenjanın bulunduğu oturumda sanal gerçekliğin ve 360 derece film yapımının hem teknik hem de içerik boyutları tecrübe edilecek.
Her iki etkinliğe de katılmak için onthebridge@iksv.org’a e-posta yollamanız yeterli.
mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
Nattvardsgästerna / Kış Işığı / Winter Light : 10 /10
The Reports on Sarah and Saleem / Sara ve Selim Hakkında : 8 /10
Holiday / Tatil : 2 /10
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