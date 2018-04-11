37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Saraybosna Yürüyüşü, 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmen Ersan Bayraktar’ın katılımıyla;
“Musikişinas” bölümünde yer alan Ümmü Gülsüm’ün Peşinde, 13.30’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmen ve senaristi Shirin Neshat’ın katılımıyla;
“Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Başka Tren Gıdı GıdıYasin Ali Türkeri’nin katılımıyla;
“Ulusal Yarışma” filmlerinden Körfez, 16.00’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmeni Emre Yeksan’ın katılımıyla;
“Musikişinas” bölümünde yer alan Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks!, 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Ufuk Önen’in katılımıyla;
|Çeneni Kapa ve Piyano Çal
“Uluslararası Yarışma” filmlerinden Bir Mahalle Hikâyesi, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, filmin senaristi Adrian Schiop’un katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan İskele, 16.00’da Cinemaximum Zorlu Center’da, yönetmen Matan Yair ve oyuncu Asher Lax’in katılımıyla;
“Yarışma Dışı” bölümünde yer alan Bekçi, 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Durmuş Akbulut’un katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” filmlerinden Ev, 19.00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, yönetmen Asghar Yousefinejad’ın katılımıyla;
“Dünya Festivallerinden” bölümünde yer alan Ona İyi Bak, 13.30’da Cinemaximum Zorlu Center’da, yönetmen Arild Andresen’in katılımıyla;
“Ulusal Yarışma” filmlerinden Put Şeylere, 21.30’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Onur Ünlü’nün katılımıyla;
“Musikişinas” seçkisinde bulunan Çeneni Kapa ve Piyano Çal, 21.30’da Atlas Sineması Salon 2’de, yönetmen Philipp Jedicke’in katılımıyla gösterilecektir.
Ankara Rocks!
37. İstanbul Film Festivali kapsamında yarın ve 17 Nisan’da gösterilecek olan, Ufuk Önen’in yönettiği Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks! belgeseli, müzisyenler ile Ankara arasındaki aşk-nefret hikâyesine vurgu yapıyor. Ankara’nın heyecan verici yeraltı müzik camiası, yarın 20.30’da Salon İKSV’ye de taşınıyor ve Demir Demirkan, Son Feci Bisiklet, Kalben, Razor ve konukları Ufuk Önen, Özge Fışkın ve Asena Özçetin, filmin ve Ankara’nın şerefine sahneye çıkıyor.
Ayakta 60 TL, Öğrenci 45 TL
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