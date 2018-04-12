37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Fındıktan Sonra, 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmen Ercan Kesal’ın katılımıyla;
“Musikişinas” seçkisinden Radiogram, 11.00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, filmin yönetmeni Rouzie Hassanova’nın katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Bir Zamanlar Kızılderili Ülkesinde, 13.30’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmeni İlker Çatak ve oyuncuları Leonard Scheicher ile Johanna Polley’in katılımıyla;
“Yarışma Dışı” filmlerden Benim Küçük Sözlerim, 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Bekir Bülbül’ün katılımıyla;
“Özel Gösterimler” kapsamında Muazzez Mucizesi 104 Yaşında, 13.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmen Nurdan Arca’nın katılmıyla;
|Abrakadabra
“Ulusal Yarışma” filmlerinden Buğday, 16.00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” filmlerinden Bir Zamanlar Kasım’da, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, yönetmen Andrzej Jakimowski ve yapım tasarımcısı Ewa Jakimowski’nin katılımıyla;
“Çiçek İstemez” filmlerinden Hâkim Hanım, 16.00’da Cinemaximum Zorlu Center’da, yönetmenlerden Yves Hinant’ın katılımıyla;
“Bergman 100 Yaşında” seçkisinden Güz Sonatı, 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun sunumuyla;
“Yarışma Dışı” film seçkisinden Taksim Hold’em, 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Michael Önder’in katılımıyla;
“Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Araf, 19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmen Didem Pekün’ün katılımıyla;
|Sefil Hayat
“Antidepresan” seçkisinden Abrakadabra, 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, yönetmen Pablo Berger, yapımcı Yuko Harami ve oyuncu Maribel Verdú’nun katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Çiğ Süt, 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, yönetmen Hubert Charuel ve oyunculardan Valentin Lespinasse’ın katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Rahat Bir Nefes, 19.00’da Kadıköy Sineması’nda, filmin yönetmeni Isold Uggadottir’in katılımıyla;
“Ulusal Yarışma” filmlerinden Aydede, 21.30’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Abdurrahman Öner’in katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Styx, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Wolfgang Fischer’in katılımıyla;
“Özel Gösterimler” kapsamında Yaşar Kemal Efsanesi, 21.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmin yönetmeni Aydın Orak’ın katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” seçkisinden Sefil Hayat, 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, yönetmen Ryan Prows’un katılımıyla gösterilecektir.
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