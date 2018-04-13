37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Antidepresan” seçkisinden Abrakadabra, 11.00’de Atlas Sineması’nda, yönetmen Pablo Berger, yapımcı Yuko Harami ve oyuncu Maribel Verdú’nun sunumuyla;
“Yarışma Dışı” bölümünde yer alan Eksi Bir, 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Orhan Oğuz’un katılımıyla;
“Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Yerel TV, 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmin yönetmeni Özgür Fırat Kınay’ın katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Çiğ Süt, 11.00’de Cinemaximum Zorlu Center’da, yönetmen Hubert Charuel ve oyunculardan Valentin Lespinasse’ın katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” bölümünden Kaçış, 16.00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Kenan Kavut’un katılımıyla;
|Dışarıda
“Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Parçalar, 16.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmin yönetmeni Rojda Akbayır’ın katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Dışarıda, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, yönetmen György Kristóf’un katılımıyla;
“Genç Ustalar” seçkisinden Manuel, 16.00’da Cinemaximum Zorlu Center’da, filmin yönetmeni Dario Albertini’nin katılımıyla;
“Yarışma Dışı” bölümünde yer alan Locman, 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Şükrü Alaçam’ın katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” filmlerinden Görgü Kuralları, 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, oyuncu Isabél Zuaa’nın katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” seçkisinde yer alan Köpuzlar, 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, filmin yönetmeni Andrés Goteira’nın katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” seçkisinden Sefil Hayat, 19.00’da Rexx Sineması’nda, yönetmen Ryan Prows’un katılımıyla;
Hem “Uluslararası Yarışma” hem de “Ulusal Yarışma” filmlerinden Tuzdan Kaide, 21.30’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Burak Çevik’in katılımıyla;
|Rahat Bir Nefes
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Rahat Bir Nefes, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Isold Uggadottir’in katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Bir Zamanlar Kızılderili Ülkesinde, 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, filmin yönetmeni İlker Çatak ve oyuncuları Leonard Scheicher ve Johanna Polley’in katılımıyla;
“Nerdesin Aşkım?” seçkisinden Mirasçılar, 21.30’da Cinemaximum Zorlu Center’da, yönetmen Marcelo Martinessi’nin katılımıyla gösterilecektir.
Pivio’nun müzikal yolculuğu
Film müziği alanında ortağı Aldo De Scalzi ile yüzden fazla besteye imzasını atan, new wave grubu Scortilla ile sahneye çıkan, kendi müzik şirketini kuran ve son olarak solo albümünü David Bowie’ye ithaf eden Pivio, tam anlamıyla bir müzisyen. Festival programında yer alan Sevda ve Kurşunlar filminin müzikleriyle Venedik Film Festivali’nde ödüllendirilen Pivio, festivalin Uluslararası Yarışma jürisinde yer alıyor. Pivio, yarın 16.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta söz yazarı, besteci ve saksafoncu, film müzikleri de besteleyen Korhan Futacı ile birlikte müzikal yolculuğunun dönüm noktalarını izleyiciler ve müzikseverlerle paylaşacağı bir sohbete katılacak.
mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
Eric Clapton: Life in 12 Bars / Eric Clapton: Perdelerin Ardında Yaşam : 8 /10
Candelaria : 8 /10
Charleston : 7 /10
The Greenaway Alphabet / Greenaway Alfabesi : 7 /10
Ni juge, ni soumise / Hâkim Hanım : 7 /10
Negar : 2 /10
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