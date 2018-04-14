37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Ulusal Yarışma” filmlerinden Renksiz Rüya, 11.00’de Atlas Sineması’nda, yönetmen Mehmet Ali Konar’ın katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Muhi, 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, yönetmenler Rina Castelnuovo-Hollander ve Tamir Elterman’ın katılımıyla;
“Uluslarası Yarışma” filmlerinden Cocote, 11.00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, yönetmen Nelson Carlo de Los Santos Arias’ın katılmıyla;
“Yarışma Dışı” bölümünde yer alan Dört Köşeli Üçgen, 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Mehmet Güreli’nin katılımıyla;
“Ulusal Kısa Film Yarışması” filmleri, 13.30 ve 16.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmenlerin katılımıyla;
|Kış Kardeşleri
“Genç Ustalar” seçkisinden Manuel, 13.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, filmin yönetmeni Dario Albertini’nin katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Dışarıda, 13.30’da Cinemaximum Zorlu Center’da, yönetmen György Kristóf’un katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” filmlerinden Bir Zamanlar Kasım’da, 13.30’da Kadıköy Sineması’nda, yönetmen Andrzej Jakimowski ve yapım tasarımcısı Ewa Jakimowska’nın katılımıyla;
“Antidepresan” seçkisinden Nothingwood, 16.00’da Atlas Sineması’nda, filmin ana kahramanı Salim Shaheen ve yönetmen Sonia Kronlund’un katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” bölümünde yer alan Kigali’de Kuş Sesleri, 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmenlerden Joanna Kos-Krauze’nin katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” filmlerinden Kış Kardeşleri, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, filmin oyuncularından Elliot Crosset Hove’un katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” seçkisinde bulunan Sevme Beni, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, filmin yönetmeni Alexandros Avranas ve oyunculardan Eleni Roussinou’nun katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” seçkisinde yer alan Köpuzlar, 16.00’da Cinemaximum Zorlu Center’da, filmin yönetmeni Andrés Goteira’nın katılımıyla;
“Ulusal Yarışma” filmlerinden Yol Kenarı, 19.00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun katılımıyla;
“Nerdesin Aşkım” seçkisinde yer alan Evlilik, 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, yönetmen Blerta Zeqiri ve yapımcı Keka Kreshnik Berisha’nın katılımıyla;
“Çiçek İstemez” bölümünde yer alan Ava, 19.00’da Cinemaximum Zorlu Center’da, filmin yönetmeni Léa Mysius ve oyunculardan Noée Abita’nın katılımıyla;
|Bir Zamanlar Kızılderili Ülkesinde
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Bir Zamanlar Kızılderili Ülkesinde, 19.00’da Rexx Sineması’nda, filmin yönetmeni İlker Çatak ve oyuncuları Leonard Scheicher ve Johanna Polley’in katılımıyla;
“Yarışma Dışı” bölümünde bulunan Bağcık, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Görkem Yeltan’ın katılımıyla;
“Antidepresan” seçkisinde yer alan Sevda ve Kurşunlar, 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te, filmin müziklerini yapan Pivio’nun katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” filmlerinden Görgü Kuralları, 21.30’da Kadıköy Sineması’nda, oyuncu Isabél Zuaa’nın katılımıyla gösterilecektir.
Shirin Neshat’la fotoğraf, sinema ve görsel sanata dair
İran doğumlu New Yorklu sanatçı ve sinemacı Shirin Neshat, bu yıl festivalin “Sinemada İnsan Hakları Yarışması” jürisinde yer alıyor. Siyasal içerik ve eleştirilerin ağırlıkta olduğu erken dönem video çalışmalarının yerini son dönemde daha şairane betimlemelere ve karmaşık anlatılara bıraktığı sanatçının fotoğraf, video ve film yapıtları, dünyanın birçok saygın kurumunda sergilendi, gösterildi, pek çok önemli koleksiyonda yer aldı. 2009’da çektiği ilk uzun metrajlı filmi Erkeksiz Kadınlar / Women Without Menile Venedik Film Festivali’nde Gümüş Aslan En İyi Yönetmen ödülünü kazandı; ikinci uzun metrajlı filmi Looking for Oum Kulthum, bu yılın festival programında yer alıyor. Shirin Neshat aynı zamanda yarın 14.00’te Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sinema yazarı Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde fotoğraf, sinema ve görsel sanata dair düşünceleri ve deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacak.
|Taksim Hold'em
mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
Taksim Hold'em : 8 /10
Halef : 6 /10
Aydede : 4 /10
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