37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Mimari Ütopyalar-Sinematik Distopyalar” seçkisinde yer alan Stalker 11.00’de Atlas Sineması’nda sanatçı Ali Demirel’in sunumuyla;
“Yarışma Dışı” bölümünde yer alan Kuluçka 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Mehmet Selçuk Bilge’nin katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” filmlerinden Sefil Hayat 13.30’da Cinemaximum Zorlu Center’da yönetmen Ryan Prows’un katılımıyla;
“Ulusal Yarışma” bölümünde yer alan Sofra Sırları 16.00’da Atlas Sineması’nda yönetmen Ümit Ünal’ın katılımıyla;
“Bergman 100 Yaşında” seçkisinden Sessizlik 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda filmi seçen yönetmen Reha Erdem’in sunumuyla;
|Western
“Ulusal Yarışma”da yer alan Borç 19.00’da Atlas Sineması’nda yönetmen Vuslat Saraçoğlu katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma”da yer alan Western 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Valeska Grisebach’ın katılımıyla;
“Antidepresan” bölümünde yer alan Nothingwood 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de yönetmen Sonia Kronlund ve filmin yıldızı Salim Shaheen katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması”nda yer alan Muhi 21.30’da Atlas Sineması’nda Salon 2’de yönetmen Rina Castelnuvo ve Tamir Elterman katılımıyla;
“Yarışma Dışı” bölümünde olan Paranın Kokusu 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Ahmet Boyacıoğlu’nun katılımıyla gösterilecektir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder