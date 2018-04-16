16.04.2018

37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!


Yarın (17 Nisan) film ekiplerinin katılımıyla yapılacak gösterimler:

“Ulusal Yarışma” bölümünde yer alan Güvercin 11.00’de Atlas Sineması’nda yönetmen Banu Sıvacı’nın katılımıyla;

“Uluslararası Yarışma” seçkisinden olan Görgü Kuralları 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda oyuncu Isabél Zuaa katılımıyla;

“Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Kigali’de Kuş Sesleri 11.00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’de yönetmen Joanna Kos-Krauze katılımıyla;

“Uluslararası Yarışma” seçkisinde yer alan Kış Kardeşleri13.30’da Beyoğlu Sineması’nda oyuncu Elliott Crosset Hove’nin katılımıyla;

“Uluslararası Yarışma” seçkisinde yer alan Cocote 19.00’da Atlas Sineması’nda Salon 2’de yönetmen Nelson Carlo de los Santos Arias’ın katılımıyla;


Ava

“Çiçek İstemez” filmlerinden Ava 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de yönetmen Lea Mysius ve oyuncu Noée Abita’nın katılımıyla gösterilecektir.


Lowlife


mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
Lowlife / Sefil Hayat  :  7  /10
Dhogs / Köpuzlar  :  5  /10


Locman :  4  /10
Benim Küçük Sözlerim  :  3  /10 




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