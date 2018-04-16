37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Ulusal Yarışma” bölümünde yer alan Güvercin 11.00’de Atlas Sineması’nda yönetmen Banu Sıvacı’nın katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” seçkisinden olan Görgü Kuralları 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda oyuncu Isabél Zuaa katılımıyla;
“Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Kigali’de Kuş Sesleri 11.00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’de yönetmen Joanna Kos-Krauze katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” seçkisinde yer alan Kış Kardeşleri13.30’da Beyoğlu Sineması’nda oyuncu Elliott Crosset Hove’nin katılımıyla;
“Uluslararası Yarışma” seçkisinde yer alan Cocote 19.00’da Atlas Sineması’nda Salon 2’de yönetmen Nelson Carlo de los Santos Arias’ın katılımıyla;
|Ava
“Çiçek İstemez” filmlerinden Ava 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de yönetmen Lea Mysius ve oyuncu Noée Abita’nın katılımıyla gösterilecektir.
|Lowlife
mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
Lowlife / Sefil Hayat : 7 /10
Dhogs / Köpuzlar : 5 /10
Locman : 4 /10
Benim Küçük Sözlerim : 3 /10
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