37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

Festivalin “Genç Ustalar” bölümünde yer alan Kaybolma 11.00’de Rexx Sineması’nda yönetmen Ali Asgari ve oyuncu Amirreza Ranjbaran’ın katılımıyla;
“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Mavili 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda filmin oyuncularından Bogdan Iancu’nun katılımıyla;
“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Hasret 13.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de filmin senarist ve yönetmeni Savi Gabizon’un katılımıyla;
“Nerdesin Aşkım?” filmlerinden Pastacı 13.30’da Cinemaximum Zorlu Center’da senarist-yönetmen Ofir Raul Graizer’ın katılımıyla;
“NTV Belgesel Kuşağı” filmlerinden My Generation 13.30’da Rexx Sineması’nda yönetmen David Batty’nin katılımıyla;
“Mayınlı Bölge” seçkisinde yer alan Tatil 16.00’da Cinemaximum Zorlu Center’da yönetmen Isabella Eklöf’un katılımıyla;
|Karanlıklar Vadisi
“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Sara ve Selim Hakkında 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Muayad Alayan ve oyuncu Adeeb Safadi’nin katılımıyla;
“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Şüphe’nin Avrupa Prömiyeri 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de filmin yönetmeni Eliran Elya, oyuncuları Ran Danker, Ricky Hudra, Adar Hazazi Gersh’in katılımıyla;
“Genç ustalar” seçkisinden Karanlıklar Vadisi 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Jonas Matzow Gulbrandsen’in katılımıyla gösterilecektir.
Yeşilçam'dan Bugüne
Festivalin bu yıl Sinema Onur Ödülleri sahiplerinden yönetmen Aram Gülyüz, yazar ve senarist Osman Şahin ve yapımcı Arif Keskiner, eşsiz bir Yeşilçam sohbeti için yarın bir araya geliyor. Duayen sinema yazarı Atilla Dorsay’ın moderatör olarak katkı sunacağı sinemaseverler için bu eşsiz bir etkinlik, festival merkezi Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 16.00’da yapılacak. Yeşilçam sevenler, bu festival sohbeti kaçmaz!
Festivalde VR Deneyimi
Vodafone Red desteği ile festival bu yıl ilk kez sinemaseverlere Salon İKSV’de 10 interaktif VR filmi deneyimleme fırsatı sunuyor. 8-9-10 Nisan tarihlerinde 11.00-17.00 saatleri arasında izlenebilecek bu filmler için Biletix’ten bilet almayı unutmayın. Biletinizi aldıktan sonra Salon İKSV’ye gelerek seçtiğiniz filmlere rezervasyon yapabilirsiniz.
|Det sjunde inseglet
mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
* Det sjunde inseglet / Yedinci Mühür : 10 /10
* Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks! / Black, Not Gray: Ankara Rocks! : 6 /10
* Las herederas / Mirasçılar : 6 /10
* La prière / Dua : 6 /10
* Dovlatov : 5 /10
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