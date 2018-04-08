37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“Genç Ustalar” filmlerinden Kuzgunlar 11.00’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Jens Assur’un katılımıyla;
“Nerdesin Aşkım?” filmlerinden Pastacı 19.00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Salon 7’de senarist-yönetmen Ofir Raul Graizer’ın katılımıyla;
“Cinemania” bölümü filmlerinden Arabesk 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda Müjde Ar ve Şener Şen’in katılımıyla;
“NTV Belgesel Kuşağı” seçkisinde yer alan İyi Kışlar 19.00’da Cinemaximum Nişantaşı Citys Salon 3’de filmin yönetmeni Giovanni Totaro’nun katılımıyla;
“Çiçek İstemez” filmlerinden Erkeklere Bakmak 19.00’da Zorlu’da yönetmen Mehdi Ben Attia’nın katılımıyla;
|Bikini Moon
“Çiçek İstemez” seçkisinden Bikini Moon 21.30’da Atlas Sineması Salon 2’de yönetmen Milcho Manchevski’nin katılımıyla gösterilecektir.
Eleştirmenler neden var?
Festivalin üçüncü gününde sinema yazarları Fatih Özgüven, Mehmet Açar, Kutlukhan Kutlu, Senem Aytaç ve Yeşim Tabak’ın katılımıyla sinemada eleştirinin yeri, önemi ve işlevi tartışılacak. Moderatörlüğünü sinema yazarı Hüseyin Cömert’in yapacağı bu festival sohbeti, festival merkezi Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 16.00’da gerçekleşecek.
Konser: %100 Arabesk
Bu yıl 30. yılını festivalde bir gösterimle kutladığımız Arabesk filmi şerefine, muhteşem bir konser bizi bekliyor! Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesk Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt ve Melisa Doğu’ya, Arabesk müzik ile sinema dünyasından pek çok önemli ismin sahneyi Arabeskle dolduracağı bu gece, Cahide Müzikhol’de 22.00’de yapılacak. %100 Arabesk için biletler Biletix’te!
mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
My Generation : 8 /10
Disappearance / Kaybolma / Napadid Shodan : 7 /10
Early Man / Taş Devri Firarda : 7 /10
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