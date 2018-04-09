37. İstanbul Film Festivali'nde Yarın!

“NTV Belgesel Kuşağı” seçkisinde yer alan Baba, 11.00’de Atlas Sineması Salon 2’de, filmin yönetmeni Arshad Khan ve ekibinin katılımıyla;
Türkiye Sineması “Özel Gösterimler” bölümünde yer alan Bitmeyen Yolculuk, 13.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmen Mehmet Güleryüz’ün katılımıyla;
“Genç Ustalar” filmlerinden Kuzgunlar, 13.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, yönetmen Jens Assur’un katılımıyla;
“Genç Ustalar” seçkisinden Karanlıklar Vadisi, 13.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’de, yönetmen Jonas Matzow Gulbrandsen’in katılımıyla;
“Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Onun Filmi, 16.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, yönetmenler Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nın katılımıyla;
|Gizemli Dil
“Çiçek İstemez” seçkisinden Bikini Moon, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’de, yönetmen Milcho Manchevski’nin katılımıyla;
“Bergman 100 Yaşında” seçkisinden Yaban Çilekleri, 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Kazım Öz’ün sunumuyla;
“Cinemania” bölümünde yer alan Çirkin Kral’ın Efsanesi, 19.00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Hüseyin Tabak’ın katılımıyla;
“NTV Belgesel Kuşağı”nda yer alan Makala, 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Emmanuel Gras’nın katılımıyla;
“Çiçek İstemez” seçkisinde yer alan Erkeklere Bakmak, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Mehdi Ben Attia’nın katılımıyla;
“Çiçek İstemez” seçkisinde yer alan Gizemli Dil, 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’de, filmin yapımcı ve senaristlerinden Bryan Delaney’in katılımıyla gösterilecektir.
İpekçe ile Özel Buluşma
Festival bu yıl, Zurich Sigorta işbirliği ile Atlas Prodüksiyon’un restore ettiği yeni kopyasıyla, Bilge Olgaç’ın 1987 yapımı İpekçe filmini özel bir gösterim ile sinemaseverlerle buluşturuyor. Senaryosunu Osman Şahin ve Bilge Olgaç’ın ortak yazdığı film, yarın Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de 21.30’da, filmin İpekçe’sine hayat veren, ünlü oyuncu Perihan Savaş’ın katılımıyla gösterilecek.
Bir kadının aidiyet ve kimlik üzerine kurulu hikâyesini anlatan filmin bu gösterimini kaçırmayın!
Festival Sohbeti: Gökhan Tiryaki
Bu sene Ulusal Yarışma Jürisi’nde de yer alan, ödüllü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, bir festival sohbeti ile sinemaseverlerle buluşuyor. Sinema yazarı Nil Kural’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek bu sohbet, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta, 16.00’da!
mmknmrtb mütevelli heyetinin festivalde izlediği filmler ve notları ::
Isle of Dogs / Köpek Adası : 9 /10
Unsane / Saplantı : 7 /10
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