9 Doigts / 9 Parmak : Yaşamın Metaforu

Gösterimin hemen ardından seyircilerden gelen soruları yanıtlayan oyuncu, filmle ilgili şunları söyledi: “Filme hazırlanmak için yönetmenle ve diğer oyuncularla işbirliği içerisinde olmalısınız. Hazırlanmanın da tek bir yöntemi yok. Bazı filmler daha tarihi, daha entelektüel ya da daha estetik olabiliyor. Hepsi için farklı bir şekilde yöntemler geliştiriyorsunuz. Film yapmanın güzel taraflarından birisi de zaten bu; sürekli olarak yeni bir şeyler öğrenmek. Yönetmen FJ Ossang için bu film aslında film noir şeklinde çekilmiş, yaşamın bir metaforu.”
9 Doigts
Magloire, elinde bir valizi yahut bir geleceği olmadan hayatından kaçmaya başlar. Aniden karşısına ölmek üzere olan bir adam çıkar. Kendisine bir servet bağışlayan bu adam bir talih kuşu mudur?
Yoksa bütün bu yaşananlar bir felaketin habercisi midir?
Bir süre sonra peşine düşen bir çete tarafından yakalanan Magloire, kendisini hem rehine hem de suça ortak bir halde bulur.
Sinemanın tavizsiz punk şairi, kült Fransız yönetmen ve müzisyen F.J. Ossang’ın, son filminden tam yedi yıl sonra çektiği 9 Parmak, “coşkulu bir punk ağıtı” olarak tanımlanıyor.
Filmin harika görüntü yönetmenliğinin Jean-Pierre Melville ruhuna selam çaktığını iddia edenler de azınlıkta değil.
Filmin başrolünde geçen yıl Altın Lale kazanan Ornitolog filminde rol alan Paul Hamy yer alıyor.
Yönetmen: F.J. Ossang
Senarist: F.J. Ossang
Oyuncular: Paul Hamy, Damien Bonnard, Pascal Greggory, Gaspar Ulliel, Lisa Hartmann, Elvire, Alexis Manenti
Görüntü Yönetmeni: Simon Roca
Kurgucu: Walter Mauriot
Özgün Müzik: Jack Belsen / M.K.B. Provisoire
Yapımcı: Sébastien Haguenauer, Luís Urbano
Yapım Şirketi: 10:15 Productions, 0SS/100 Films & Documents, O Som e a Furia
FRANSA, PORTEKİZ / 2017 / DCP / Siyah-Beyaz / 99´ / Fransızca
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