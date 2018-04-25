25.04.2018
A Wrinkle in Time / Zamanda Kıvrılma
Zamanda Kıvrılma filminde bir kız çocuğunun değişim yolculuğu sayesinde gücün, bireyselliği kucaklamaktan kaynaklandığını ve korkunun üstesinden gelmek için en iyi yolun kendi ışığının peşinden gitmek olduğunu keşfediyoruz.
Meg Murry sadece çevresine uyum sağlamak isteyen kendi değerini bulmakla ilgili sorunlarla uğraşan sıradan bir ortaokul öğrencisidir.
Dünyaca ünlü iki fizikçinin kızı olan Meg zeki ve eşsiz yeteneklidir, Meg’in erkek kardeşi Charles Wallace da öyle, ama bunu yeni fark etmektedir.
İşleri zorlaştıran ise Bay Murry'nin gizemli ortadan kayboluşu olur, bu olay Meg'i harap eder ve annesini çok üzer.
Charles Wallace, Meg ve sınıf arkadaşı Calvin'i üç göksel varlıkla (Bn. Hangi, Bn. Neydi ve Bn. Kim) tanıştırır, onların eşliğinde babalarını aramak üzere Dünya'ya giderler ve birlikte muhteşem maceraları başlar.
Tessering olarak bilinen zamanda ve uzayda kıvrılma aracılığıyla yolculuk ederken kudretli kötü bir güce karşı koymak zorunda kaldıkları, hayallerinin ötesinde dünyalara giderler.
Eve dönmek için, Meg evreni hızla kuşatan karanlığı yenecek yeterli gücü toplamak için içindeki karanlıkla yüzleşmelidir.
Oscar adayı Ava DuVernay tarafından yönetilen filmin senaryosunu Oscar ödüllü Jennifer Lee yazdı, Madeleine L’Engle'ın “Zamanda Kıvrılma” adlı sevilen romanından uyarlandı.
Başrollerinde Bayan Hangi rolünde iki defa Oscar adayı olan Oprah Winfrey, Bayan Neydi rolünde Oscar ödüllü Reese Witherspoon, Bayan Kim rolünde Emmy adayı olan Mindy Kaling, Bayan Murry rolünde Gugu Mbatha-Raw, Red rolünde Michael Peňa ve Meg Murry rolünde Storm Reid var, ayrıca iki Emmy ödüllü Mutlu Medyum rolüyle Zach Galifianakis ve Bay Murry rolünde Emmy adayı olan Chris Pine var.
Yapımcılığını Jim Whitaker ve Catherine Hand'in yaptığı filmin baş yapımcısı Doug Merrifield, ayrıca etkileyici bir ekibe sahip filmde günümüzün en yetenekli sanatçıları görev alıyor, bunlar arasında; görüntü yönetmeni Tobias Schliessler, ASC, yapım tasarımcısı Naomi Shohan, Oscar adaylığı olan kurgu uzmanı Spencer Averick ve iki Oscar adaylığı olan kostüm tasarımcısı Paco Delgado var.
Zamanda Kıvrılma 20 Nisan 2018'de vizyona girdi..
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