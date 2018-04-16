Abdurrahman Öner: Aydede'nin çok büyük bir kısmı kendi hikâyem

Öner şöyle dedi: “Filmin çok büyük bir kısmı benim kendi hikâyem. Filmdeki gibi ben de Yörük bir aileden geliyorum. Filmdeki çocuk oyuncular 800 kişi arasından seçildi. Elmalı’da her okula ve her sınıfa gittik, oyun öğretmeniyiz dedik. Kendini iyi ifade eden 17 çocuk belirledik. Bu 17 kişi arasından da iki arkadaşımıza karar kıldık. Çekimler başlamadan önce 20 günlük bir çalışma yaptık. Bu çalışmada çocuklara bir görev vermedik, onlardan serbest çalışmalarla kendilerini tanımalarını istedik. Sonra senaryodaki her sahneyi tek tek çalıştık. Sete girdiğimizde hazırdık, hatta çoğu şeyi tek plan çektik” dedi.
Ezgi Mola ise kendi rolüyle ilgili şunları söyledi: “Bu film benim için farklıydı, hep komedide oynamaya başlamıştım. Bu rol beni çok mutlu etti.”
Aydede
Küçük yaşta babasını kaybetmiş olan Bekir’in annesi Rabia ile dedesi İlyas, birlikte kasabanın tuhafiye dükkânını işletmektedir.
İlyas vefat edince, üzülmemesi için Küçük Bekir’e çok sevdiği dedesinin öldükten sonra Ay’a gidip, Aydede olduğu söylenir.
Bekir televizyonda gördüğü Badi filmindeki gibi, bir bisiklet alıp Ay’a uçmayı ve dedesini görmeyi hayal eder. Annesi Rabia ise, ablası ile aralarında çektikleri miras kurasında, oturdukları evle tuhafiye dükkânını kaybeder, ardından ablası ile amansız bir miras kavgasına tutuşur.
Yaşadığı platonik aşk, Rabia’nın hayatını daha da zorlaştıracaktır.
Yönetmen: Abdurrahman Öner
Senarist: Abdurrahman Öner
Oyuncular: Ezgi Mola, Bilal Zeynel Çelik, Mehmet Özgür, Reha Özcan, Banu Fotocan, Ayşenil Şamlıoğlu, Nazan Kesal, Nalan Kuruçim, Emirhan Ateş
Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz
Kurgucu: Abdurrahman Öner
Yapımcı: Arzu Şenses Öner
Yapım Şirketi: Buhar Film
Dünya Hakları: Buhar Film
TÜRKİYE / 2018 / DCP / Renkli / 97´ / Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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