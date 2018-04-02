Akbank Sanat: Yakın Dönem Romen Sineması

|De Ce Eu?
Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Doğum Günü, Palilula’da Bir Yerde, İki Piyango Bileti, Neden Ben, Salyangozlar ve İnsanlar Üzerine isimli Yakın Dönem Romanya Sineması’na ait beş seçkin film Romence orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
3 Nisan 2018, Salı saat: 19.00
DOĞUM GÜNÜ (Aniversarea)
Yönetmen: Dan Chisu
Oyuncular: Adina Galupa, Răzvan Vasilescu, Emanuel Parvu
Yapım ve Format: Romanya, 2017, 140’, Blue-ray
Radu Maligan’ın 94. doğum gününde, aile üyeleri ve eski meslekdaşları bir araya gelir. Konukların bir kısmı Radu’yu günahlarını bir rahibe itiraf etmesi için ikna etmeye çalışırken, diğerleri hiç kimseye iradesi dışında bir şeyin zorla yaptırılmaması görüşünü savununca işler karmaşık bir hal alır.
|Undeva La Palilula
10 Nisan 2018, Salı saat: 19.00
PALILULA’DA BİR YERDE (Undeva La Palilula)
Yönetmen: Silviu Purcărete
Oyuncular: Áron Dimény, George Mihaiță, Răzvan Vasilescu
Yapım ve Format: Romanya, 2012, 145’, Blue-ray
60’lar Romanyası’nda, doktor Serafim, gözlerden ırak bir kasaba olan Palilula’ya tayin olur. Çocukların bulunmadığı bu ilginç kasabada hastaların sağlığı çok yerindedir ve doktor mesleğini icra etme fırsatı bulamaz. Sonunda, istemeden de olsa ortama adapte olacak ve onun bir parçası olacaktır.
12 Nisan 2018, Perşembe saat: 19.00
İKİ PİYANGO BİLETİ (Doua Lozuri)
Yönetmen: Paul Negoescu
Oyuncular: Mircea Banu, Dorian Boguta, Dragos Bucur
Yapım ve Format: Romanya, 2016, 86’, Blue-ray
Aynı kasabada yaşayan ve acil olarak paraya ihtiyacı olan Dinel, Sile ve Pompiliu, bir piyango bileti satın alır ve büyük ödülü kazanırlar. Ne var ki biletleri çalınır. Bunun üzerine bileti çalanların peşine düşerler.
|Aniversarea
24 Nisan 2018, Salı saat: 19.00
NEDEN BEN? (De Ce Eu?)
Yönetmen: Tudor Giurgiu
Oyuncular: Emilian Oprea, Mihai Constantin, Andreea Vasile
Yapım ve Format: Romanya, 2015, 130’, Blue-ray
İdealist ve kariyerinde yükselişte olan genç savcı Cristian, kıdemli bir meslektaşının suçlandığı bir yolsuzluk olayını araştırmaktadır. Kariyeriyle gerçekler arasında bir seçim yapmak zorunda kalması onu zorlar.
26 Nisan 2018, Perşembe
SALYANGOZLAR VE İNSANLAR ÜZERİNE (Despre Oameni Si Melci)
Yönetmen: Tudor Giurgiu
Oyuncular: Andi Vasluianu, Monica Bîrladeanu, Dorel Vișan
Yapım ve Format: Romanya, 2012, 90’, Blue-ray
Küçük bir kasabadaki bir otomobil fabrikası özelleştirilecektir. Çalışanların bilmediği, patronların iki Fransız ile gizlice anlaştığı ve fabrikayı bir salyangoz konservesi fabrikasına dönüştürme isteğidir. Sorunu çözmek için işçilerin lideri çılgınca bir çözüm önerir.
Bilet Fiyatları: 5 TL
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