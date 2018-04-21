Filmin başrol oyuncusu Burak Deniz'in de ilk sinema filmi olan Arada, aynı zamanda Türkiye'nin ilk punk yapımı olarak gösteriliyor.
Burak Deniz'in başrolünü, gerçek hayatta da kız arkadaşı olan Büşra Develi ile paylaştığı Arada, huzursuz doksanlı yılların İstanbul’unda genç bir punk olan Ozan’ın (Burak Deniz) bir günde başından geçenleri perdeye taşıyor.
İlk gösterimini yaptığı 17. Uluslararası !f İstanbul Bağımsız Filmler festivalinde biletleri 24 saatten kısa bir zamanda tükenen film, sinemaseverlerin büyük beğenisini kazandı.
Arada’nın 30 Mart tarihli Gergedan Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alan filmin soundtrack albümü ise müzikseverlerden tam not aldı.
Filmin mmknmrtb notu: 3 /10
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