8.04.2018
Arshad Khan: Samimi bir iş çıkarmaya çalıştım
Filmde Pakistan’dan Kanada’ya uzanan, kendi ailesinin göç hikâyesini ve eşcinselliğini fark edişini anlatan Khan:
“İnsanın kendisi hakkında bir film yapması son derece zor bir şey. Filmde de izlediğiniz gibi çok bölünmüş bir aileden geliyorum. Bir kısmı liberal, bir kısmı muhafazakâr… Elimdeki malzemeleri kimseyi üzmeden, ezmeden bir araya getirmeye çalıştım. Sansasyonel değil, samimi bir iş çıkarmaya çalıştım, bir şeyleri istismar etmeye çalışmadım.”
Filmde kullanılan pek çok görüntüyü aile arşivinden aldığını anlatan Khan, belgeselin aynı zamanda Pakistan’ın tarihine ışık tuttuğunu belirtti:
“Pakistan’da neler oluyor, oradaki halka neler oluyor, bunu anlamak açısından bu filmi çok önemli buluyorum. İnişli çıkışlı küresel hareketliliklerin hepimizi etkilediği, herkesin farklı nedenlerden dolayı ülkesinden göç etmek zorunda kaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu film bana hem makro seviye Pakistan’ı hem de mikro seviyede ailemi anlama şansı verdi.”
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