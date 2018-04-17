Ava : Bir büyüme hikâyesi

Genç bir kızın büyüme hikâyesini girift bir anlatı üzerinden kuran filmle ilgili yönetmen, “Bu benim ilk uzun metraj filmim. Başrol oyuncumuz Noée de dahil olmak üzere filmde görev alan pek çok kişinin de aynı şekilde… Senaryo eğitimi aldım, bu senaryo benim bitirme tezimdi. Filmi Fransa’nın güneydoğusunda çektik” dedi.
17 yaşında oyunculuk kariyerinin çok başında olan Noée Abita ise role hazırlık sürecini şu şekilde anlattı: “Beden dili üzerinde uzunca bir süre çalıştık. Önce Ava’nın bedenini öğrenmem gerekti. Görüş alanı kısıtlı biri olduğu için gözlerinin hareketleri ve yürüyüşü çok önemliydi. Onu tanıdıktan sonra zaten devamı geldi.”
Ava
Güneş şemsiyeleriyle bezeli bir sahilde çocuklar oynuyor. Suyun sesi, gökyüzünün maviliği ve güneşin sıcaklığı hâkim.
Bütün bu kalabalığın ortasında uyuyan bir çocuk Ava. Henüz 13 yaşında. Ruhu uyanıyor ancak gözleri, bir hastalık nedeniyle kapanmak üzere.
Genç kızlığına adım adım yaklaşırken, önünde bekleyen sorunlarla baş edebilmek için kendince yöntemler arıyor.
Prömiyerini yaptığı Cannes Eleştirmenler Haftası bölümünden ödülle dönen Ava, genç bir kızın büyüme hikâyesini girift bir anlatı üzerinden kuruyor ve dört başı mamur bir sinema duygusu yaratıyor.
Yönettiği ilk uzun metrajlı filminde Léa Mysius, oldukça kompleks, görsel olarak çok maharetli bir karakter portresi çiziyor.
Yönetmen: Léa Mysius
Senarist: Léa Mysius, Paul Guilhaume
Görüntü Yönetmeni: Paul Guilhaume
Kurgucu: Pierre Deschamps
Özgün Müzik: Florencia Di Concilio
Oyuncular: Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano, Tamara Cano, Daouda Diakhate, Baptiste Archimbaud
Yapımcı: Jean-Louis Livi, Fanny Yvonnet
Yapım Şirketi: F Comme Film
FRANSA / 2017 / DCP / Renkli / 105´ / Fransızca
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