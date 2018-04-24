'Avengers: Infinity War' 27 Nisan'da vizyonda!

Bütün Marvel Sinematik Evreni'ni kapsayan ve yapımı on yıl süren eşi görülmemiş sinematik bir şölen; Marvel’dan Avengers: Infinity War / Avengers: Sonsuzluk Savaşı filmi, tüm zamanların en muhteşem ve ölümcül hesaplaşmasını beyaz perdeye taşıyor.
Yenilmezler ve Süper Kahraman dostları, yıkıcı bir saldırıyla evrenin sonunu getirmeden önce güçlü Thanos'u yenmek için her şeyi feda etmeye razı olmak zorundadır.
Filmin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo, yapımcı Kevin Feige.
Baş yapımcılar ise Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo ve Stan Lee. Christopher Markus & Stephen McFeely senaryoyu yazdı.
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı, 27 Nisan 2018'de sinemalarda.
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