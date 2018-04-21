Senaryoyu Asuman Kafaoğlu Büke ve Yalçın Akyıldız ile birlikte yazan Yeltan şunları söyledi: “Bir aile yaratma ve büyütme derdimiz vardı. Bir aile kurmayı işledik bu filmde. Senaryonun başından itibaren aynı ekiplerle çalıştık.”
Aile konusu üzerine anlatmak istediği daha pek çok hikâye olduğunu söyleyen yönetmen şunları ekledi: “İlkinde bize verilen bir aile vardı ve bu ailede kabul edilemeyecek şeyler vardı. İkincisinde ise aile kurmanın ne olduğunu göstermek istedim. Bu filmde her şeye rağmen mutluluğun var olduğunu anlatmak istedik.”
Bağcık
Anne-babaları ölen iki kız kardeş, anneannelerinin Kanada’ya gidişiyle kısa süreliğine amcalarının Bodrum’daki evine yollanır.
Kızlara bakıcı olarak ayarlanan pilates hocasıyla amcaları arasında bir yakınlaşma başlar.
Kızlar Kanada’ya gitmek yerine Bodrum’da onlarla yaşamak istemektedir.
Engelli olduğundan kızların orada kalmasını aklına bile getirmeyen amca tam da fikrini değiştirecekken, sevdiği kadının ondan bir şey sakladığını öğrenir.
Kızlar Bodrum’da mı kalacaktır yoksa gitmek istemedikleri Kanada’ya mı yollanacaklardır?
Yönetmen: Görkem Yeltan
Senarist: Asuman Kafaoğlu Büke, Yalçın Akyıldız, Görkem Yeltan
Görüntü Yönetmeni: Ercan Özkan
Kurgucu: Alican Özker
Özgün Müzik: Yalçın Akyıldız
Oyuncular: Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Okan Yalabık
Yapımcı: Yalçın Akyıldız, Görkem Yeltan, Mehmet Güreli
Yapım Şirketi: Karina Film
Dünya Hakları: Karina Film
TÜRKİYE / 2018 / DCP / Renkli / 94´ / Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 2 /10
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