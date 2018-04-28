28.04.2018
Crooked House / Çarpık Evdeki Cesetler
Crooked House / Çarpık Evdeki Cesetler, 1950’lerin İngiltere’sinde geçen gizemli bir cinayet hikâyesi.
Yunan kodaman Aristide Leonides şüpheli bir şekilde ölür.
Torunu Sophia, özel bir dedektif olan eski sevgilisi Charles Hayward’ı olayı soruşturması için tutar.
Malikaneye geldiğinde Charles’ı, Leonides hanedanlığının üç kuşaktan üyesi ve haset, kin ve kıskançlıkla dolu zehirli bir atmosfer karşılar.
Farklı niyetlerle, ipuçlarıyla ve çeşitli şüphelilerle dolu bu evde, katil ikinci bir cinayet işlemeden bulunabilecek midir?
Yönetmen: Gilles Paquet-Brenner
Senaryo: Julian Fellowes, Tim Rose Price, Gilles Paquet-Brenner
Oyuncular: Glenn Close, Christina Hendricks, Gillian Anderson, Max Irons
Yapımcılar: James Spring, Joseph Abrams, Sally Wood
Görüntü Yönetmeni: Sebastian Winter
Kurgu: Peter Christelis
Müzik: Hugo de Chaire
Süre: 115 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: İngiltere
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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