Çocukken yakalandığı bir hastalık sebebiyle doğal ortamdan aldığı oksijen yetmemekte ve devamlı oksijen takviyesinin yapıldığı cam odada yaşamak zorundadır.
Doktorların ve ailesinin tüm çabasına rağmen hastalığına çözüm bulunamamıştır.
Aniden Paris’te büyük bir deprem meydana gelir.
Ölümcül bir sis yeryüzüne sızmakta, şehirdeki panik gittikçe büyümektedir.
Mathieu ve Sarah'ın annesi Anna da yüksek binaların çatılarına ve üst katlarına sığınarak kurtulan insanların arasındadır.
Ama Sarah'yı, yaşamak zorunda olduğu cam odanın içinde bırakmaları gerekmiştir.
Mathieu ve Anna, Sarah'nın cam odasına güç veren bataryalarda kalan sürenin azaldığını bilmektedir.
Bataryaların yenilenmesi gerekmektedir.
Saatler geçtikçe, kızları için endişeleri de artar.
Gitgide yayılan büyük tehlikeden kızlarını nasıl koruyabilirler?
Sadece kendilerine güvenebileceklerini ve zamana karşı yarıştıklarını bilerek, kızlarını binadan dışarı çıkarmanın bir yolunu bulmak zorundadırlar.
Kurtarma ekipleri durumu yönetemez haldedir.
İş çığırından çıkmıştır. Sisin kalkacağına ve her şeyin yoluna gireceğine dair tüm umutlar tükenmeye başlar.
Felaketler felaketleri kovalamakta, insanlar bir gün daha fazla yaşamak için birbirlerini çekinmeden öldürmekte, yaşam savaşının bir cehenneme döndüğü günler yaşanmaktadır.
Dans la brume / Bir Nefes Ötede / Just a Breath Away
Yönetmen: Daniel Roby
Senaryo: Guillaume Lemans, Jimmy Bemon, Mathieu Delozier
Oyuncular: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin
Yapım: 2018, Fransa / Kanada, 89'
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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