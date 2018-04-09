9.04.2018
David Batty: Tonlarca arşiv görüntüyü inceleyerek bu filmi oluşturduk
Yönetmen David Batty filmin Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimine katıldı ve gelen soruları yanıtladı: “Üç kişinin bir araya gelmesiyle bu film ortaya çıktı. İlki Michael Caine, ikincisi yapımcı Simon Fuller, üçüncüsü ise benim. 1960’ların başında İngiltere’de sosyal bir devrim yaşanmıştı. Bu devrim Michael’ın da dâhil olduğu işçi sınıfından gelmişti. Bu dönem onların oyuncu, müzisyen, fotoğrafçı, yani ilk defa istedikleri şey olmalarını sağlamıştı ve bu İngiltere’de ilk defa gerçekleşiyordu.”
Filmin başlangıç hikâyesi, Michael’in hikâyesi ve Simon’un müzik tutkusu oldu diyen Batty şöyle dedi: “Benim hikâyem de farklı değil. 1962 doğumluyum. Annem ve babam işçi sınıfındandı. O zaman normal olan da buydu. Tonlarca arşiv görüntüsünü inceledik ve onları bir araya getirerek bu filmi oluşturduk. Arşiv görüntülerini incelememiz yaklaşık altı sene sürdü ve 1500 saate yakın malzeme üstünde çalıştık. Sosyal dönüşümü yansıtacak görüntüleri bulabilmek için arşivleri detaylı taradık.”
Son olarak görüntülerin kişilerin kendilerinin çekmiş olduğu, özel görüntüler olduğunu söyleyen Batty; “1960’larla ilgili bir sürü film yapıldı. Bu farklı olsun istedik. Tek fikir ayrılığımız da 1960’larda çok müzik vardı, hangisini kullanacağımız konusunda oldu” dedi.
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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