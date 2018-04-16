Dhogs / Köpuzlar

Yazgı ve talih kavramlarıyla oynayan film, Goteira’nın ilk uzun metraj denemesi.
Goteira filmin çıkış noktasıyla ilgili şunları söyledi: “Birbirinden bağımsız üç farklı hikâye yazdım önce. Bu hikâyeler üzerinde düşünürken olup biteni pasif bir şekilde izleyen seyircileri ekleme fikri çıktı. Benim için hikâyenin asıl kahramanı seyirciler. Hepimiz kocaman bir balonun içinde yaşıyoruz. Yanı başımızda kötü bir şey oluyor ve biz müdahale edebiliyorsak, iyi bir insan oluyoruz. Ama bazen de bu balonun içinden çıkmaya korkuyoruz. Pasif kalıyoruz, susuyoruz.”
Hikâyenin aslında bir oyun olduğunu, bu durumun kendisine karakterlerle istediği gibi oynayabilme özgürlüğü tanıdığını söyleyen yönetmen filmin müzikleriyle ilgili gelen soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Filmin çatısını oluştururken hep bu müzik aklımdaydı. Bir arkadaşıma aklımdakini anlattım ve bu müziği yapmasını istedim. Sinir bozucu olması bilinçliydi. Sizin derinizin içine işlemem gerekiyordu ve bunun için de o müziğe ihtiyacım vardı.”
Yönetmen: Andrés Goteira
Senarist: Andrés Goteira
Oyuncular: Melania Cruz, Carlos Blanco, Ivan Marcos, Antonio Duran "Morris," Miguel de Lira
Görüntü Yönetmeni: Lucia C. Pan
Kurgucu: Juan Galiñanes, Andrés Goteira
Özgün Müzik: Germán Díaz
Yapımcı: Suso López
Yapım Şirketi: Gaita Filmes, Pixel Films
Dünya Hakları: Stray Dogs
İSPANYA / 2017 / DCP / Renkli / 85´ / Galiçyaca
Dhogs
David Lynch, Michael Haneke, Taxi Driver, Straw Dogs hatta Holy Motors / Kutsal Motorlar ile karşılaştırılan Köpuzlar, yazgı ve talih kavramları ile oynayan bir korku filmi.
Bu filmde, kurban, suçlu ve tanık arasındaki çizgiler kesişirken çölün ortasında bir benzinci, ıssız bir otel odası ve insan doğasının en karanlık yerlerinden, en derin dehlizlerinden kaynaklanan feci olaylar meydana geliyor.
İspanya’nın Galiçya eyaletinden gelen Andrés Goteira’nın bu ilk filmi, izleyicinin zihniyle acımasızca uğraşan, duyarsız toplumu eleştirirken, müthiş manzaraları ve benzersiz atmosferiyle etkileyen bir köle-efendi filmi.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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