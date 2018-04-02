2.04.2018
Dolunay Soysert oynuyor: Kul
Oyun, görülmeden yaşayan bir insanın gördüklerinden bir yaşam kurma özlemini tiyatro sahnesine taşıyor.
TOY İstanbul ve id İletişim’in ortak yapımcılığında sahnelenen Kul oyununda, 12 farklı projede tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşan ve 2005 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü kazanan Dolunay Soysert rol alıyor.
“Hanımların Dikkatine” kitabıyla 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü, “Antabus” oyunuyla ise 2016 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü kazanan başarılı yazar Seray Şahiner’in kaleme aldığı “Kul”un yönetmen koltuğunda Mert Öner oturuyor.
Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Karabay’ın, ışık tasarımını Ayşe Ayter’in yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını Abdullah Cersel, proje asistanlığını ise Yeşim Çelebi üstleniyor.
“Kul”, görülmeden yaşayan bir insanın gördüklerinden bir yaşam kurma özlemi…
Mercan, geçimini apartman merdivenlerini silerek sürdürmektedir. İpsiz kocası evi terk ettikten sonra…
“Azıcık aşım, kaygısız başım” diyemez Mercan, zira ona göre dünyada başı kaygıdan kurtarmayan iki şey varsa; biri aşın azıcık olması, diğeri başın bir başına olmasıdır. Kimseye muhtaç olmamak için kendine muhtaç birilerine ihtiyaç duyar. Dünyanın geri kalanı Mercan’a, dönüp birine anlatmak için lazımdır.
Tek perdelik “Kul” oyunu, 4 Nisan 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek prömiyerinin ardından 11, 18 ve 25 Nisan Çarşamba akşamları da TOY İstanbul’da sahnelenecek.
Oyunun biletleri, Biletix’ten ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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