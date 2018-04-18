Filmi Salah Birsel’in aynı adlı romanından yola çıkarak çektiklerini söyleyen Güreli, sözlerin çoğunu hatta tıpatıp aynısını romanda bulabilirsiniz” dedi ve konuşmasına şu şekilde devam etti: “Salah’ın sinemaya yatkın tek romanıdır bu. Yazıldığı sıralar yedi yaşındaydım ve yanı başımda yazıldı. Salah’ın bazı şiirlerini şarkı da yaptım. Eminim ki Salah duysa çok severdi.”
Oyunculardan Kaan Çakır ise Güreli ile ikinci filmi olduğunu ve onunla çalışmanın çok keyifli olduğunu belirtti.
Diğer bir oyuncu Mustafa Dinç, “daha önce filmlerde yer almadım. Bir arkadaşım aracılığıyla Güreli ile tanıştım. Mehmet hocanın dünyaya, romana bakışında bir güzellik buldum ve onu tanımak ekibiyle çalışmak çok keyifliydi” dedi.
Dört Köşeli Üçgen
İflah olmaz bir gözlemci hikâyemizin kahramanı. Hemen hemen herkesi ve her şeyi görüp izlemeyi, bütün ayrıntıları öğrenmeyi kendine ilke edinmiş kahramanımız, bir tütün deposunda çalışıyor.
Her ne kadar etraftakiler ona “Gözlemci” diye seslense de, o aslında bir bekçi. Hem gözlem yapıyor hem de gözlemlerini kullanıyor aslında. Tutunamıyor ama.
Gözlemlerini ulu orta söyleyen, rahatlıkla kullananlar sevilmezler çünkü. Dörtgenin üç köşesi mi vardır yoksa dörtgenin köşesinde durduğunda, üç köşeyi gördüğün için, üç köşesi mi vardır?
Bir dörtgen, üç köşeli de olabilir mi?
Yönetmen: Mehmet Güreli
Senarist: Görkem Yeltan
Özgün Yapıt: Salah Birsel
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Sesigürgil
Kurgucu: Ercan Ergin, Muhammed Ergin
Özgün Müzik: Mehmet Güreli
Oyuncular: Mustafa Dinç, Kaan Çakır, İlyas Özçakır
Yapımcı: Yalçın Akyıldız, Görkem Yeltan, Mehmet Güreli
Yapım Şirketi: Yeditepe Film
Dünya Hakları: Yeditepe Film
TÜRKİYE / 2018 / DCP / Siyah-Beyaz / 88´ / Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 2 /10
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