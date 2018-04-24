24.04.2018
Emre Karayel’den tek kişilik oyun: Oksimoron
Tatbikat Sahnesi’nin, Emre Karayel’in rol aldığı tek kişilik yeni oyunu Oksimoron, bir ayrılık hikâyesi üzerinden kadın-erkek ilişkilerini sorguluyor.
Robert Dubac’ın “Oksimoron-Erkek Aklı” adlı oyunundan Zeki Enes Akkan’ın uyarladığı oyunun yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu üstleniyor.
Çevirisini Özge Kayakutlu’nun yaptığı, ışık tasarımını Mustafa Bal’ın, afiş tasarımını Hande Şiri’nin hazırladığı oyunun asistanlığını ise Hayriye Merve Kaya ve Selin Tekman yapıyor.
Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavram bir araya geldiğinde, bu iki karşıt anlam bazen birbirini götürmek yerine yepyeni bir anlam doğurur. İşte oluşan bu yeni ifadeye ‘oksimoron’ denir.
XX ve XY, iki farklı kromozom dizisi. İki farklı cinsiyet, iki farklı bakış açısı: Kadın ve erkek! Doğal oksimoron...
Her şeyin ancak zıddıyla var olduğu evrensel düzende, varoluşunu bizzat kendi zıddına borçlu olan bu iki genetik mucize, varlıklarının sürekliliği için tek bir şeye ihtiyaç duyarlar: Dengeye.
Peki, o dengeyi bulabilmek o kadar kolay mıdır?
Oksimoron seyircilere, Semih’in beyninin içindeki kadın-erkek mücadelesinde bu dengeyi ararken, kendilerini bulacakları bir yolculuk sunuyor.
Tek perdelik Oksimoron oyunu 28 Nisan 2018 Cumartesi akşamı 20.00’da Maltepe’de Terra Hall’de tiyatroseverlerle buluşacak.
Oyunun biletleri, Biletix’ten ve sahnenin gişesinden temin edilebilir.
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