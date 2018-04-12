12.04.2018
Erdal Beşikçioğlu’ndan 'Bir Delinin Hatıra Defteri'
Gogol’un “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde sıradan ve küçük bir devlet memurunun deliliğe doğru gidiş öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyor.
Nikolay Vasiliyeviç Gogol’un unutulmaz eseri “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Erdal Beşikçioğlu’nun tek kişilik muhteşem performansıyla büyük ilgi görüyor.
Tatbikat Sahnesi tarafından sahnelenen oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstleniyor.
Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezlenen ve günlük formatında ilerleyen “Bir Delinin Hatıra Defteri”, başkahraman Poprişçin’in deliliğe doğru gidişini anlatır.
Poprişçin’in yaşadığı sıkıcı ve tekdüze hayata, bir de müdürünün kızına duyduğu aşk eklenince içinde bulunduğu girdap iyice büyür. Aksentin İvanoviç Poprişçin’in baskıcı sistemde boyun eğmeme çabaları ve yaşadığı psikolojik gel-gitler, kendisini İspanya Kralı sanmasına kadar devam eder ve akıl hastanesine kapatılmasıyla son bulur.
14 Nisan 2018 Cumartesi akşamı 20.30’da TİM Show Center’da sahnelenecek tek perdelik “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyununun biletleri, Biletix’ten ve salonun gişesinden temin edilebilir.
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