Semtleri zenginlerin son gözdesi olunca, kiraların da artmasına neden olur.
Mahalle halkı birer birer evlerinden ayrılıp başka semtlere taşınmaya başlar.
Mahallede herkes tarafından sevilen Latif, ev sahibi tarafından atılınca, herkes harekete geçer.
Semtlerini eskisi gibi yaşanılabilir bir hale getirmeye çalışan mahalle sakinleri, yaptıkları planla kendilerini bilmedikleri bir maceraya sürükler.
Ev Kira Semt Bizim
Yönetmen & Senaryo: Mustafa Kenan Aybastı
Oyuncular: Ahmet Bilgin, Ahmet Karslı, Arda Kavaklıoğlu, Ape Yunus Güleryüzlü, Aydan Burhan, Barış Kıralioğlu, Bertan Dirikolu, Berna Üçkaleler, Billur Bolu, Can Başak, Cansu Fırıncı, Ceylan Dizdar, Çınar Altuntaş, Dilara Tor, Dilşah Demir, Ender Yiğit, Erhan Alpay, Eren Demirbaş, Erkan Akbulut, Ezgi Yentürk
Yapımcılar: Gamze Selçuk, Gamze Kulak
Görüntü Yönetmeni: Umut Çelik
Müzik: Eren Tokgöz, Emre Çakar
Süre: 91 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Türkiye
Filmin mmknmrtb notu ::
Devrimciliğinden ve iyi niyetinden şüphe etmediğimiz, ancak 'sinemacı' yeteneği hakkındaki kuşkularımızı bir türlü gideremediğimiz Mustafa Kenan Aybastı yoldaşımız bu kez komediyi deniyor; ama maalesef başarılı olamıyor..
2011 yılında yaptığı Devrimden Sonra filmiyle 'umutsuz' bir başlangıç yapan senarist - yönetmen Aybastı'nın, 2016 yılında izlediğimiz ikinci filmi Yolculuk'la yükselen başarısını sevinerek takdir ettikten sonra gelen bu yeni işi, yeni bir hayal kırıklığı oluyor..
Diğer türleri yeniden deneyebilir, ama yeni bir komedi filmine hiç bulaşmaması, onun için belki de en hayırlısı olacaktır..
Film özelinde ayrıntıya girerek, sahne sahne eleştirmek sevdiğim bir spordur aslında; ama şimdi bunu yapmak hiç istemiyorum..
Ev Kira Semt Bizim'i izlemeyen birine, kısaca şöyle tarif edebilmek mümkün: Hani yıl içinde bir sürü, kendisine komedi diyen ama yine kendilerinden başkasını da pek güldüremeyen, kalitesi yerlerde bir takım kordelalar dolduruyor ya sinemaları; hah işte bu, o filmlerin sosyal içerikli ve 'sosyalist' duruşlusu..
Gerçek ya da işlevsel adı 'Rantsal Bölüşüm' olan- Kentsel Dönüşüm'ün maddi ve manevi yıkımına ve yoksul halkın sorunlarına değinen bu içeriğe ve onurlu duruşa sempatiyle yaklaşarak, süresi boyunca filme yeniden ve yeniden şans tanımanıza karşın, sonunda bundan yoruluyor ve gayrı bu işi artık hiçbir olumlu gelişmenin kurtaramayacağına karar verip üzülüyorsunuz..
Yani, bana aynen böyle oldu, sizi bilemem ama..
Bence en iyisi siz de izleyin bu filmi ve görüşlerinizi paylaşın; böylelikle, hem yoldaşlarımıza bi katkı sağlamış, hem de hassas ve yaralı şu vicdanımı biraz olsun rahatlatmış olursunuz!.
3 /10
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