'Film Stars Don't Die in Liverpool' 27 Nisan'da vizyonda!

27 Nisan’da izleyiciyle buluşacak olan film, efsanevi Hollywood yıldızı Gloria Grahame’ın oyuncu Peter Turner’la yaşadığı dokunaklı ve fırtınalı aşkın gerçek hikayesine odaklanıyor.
Grahame ile Turner’ın eğlenceli aşkı bir anda çok daha derin ve ikisinin de hayata dair sınandıkları bir ilişkiye dönüşürken, 70'li yılların renkli bir portresini de ortaya koyuyor.
Özel hayatıyla döneme damgasını vuran Oscar ödüllü ünlü aktris Gloria Grahame, İngiltere’de bir tiyatro oyununda çalışırken kendinden genç olan Peter’la tanışır ve kısa sürede birbirlerine aşık olurlar.
Peter için bir Hollywood yıldızıyla beraber olmak etkileyicidir; Gloria ise aradığı sıcaklığı Peter’da bulmuştur.
İki sevgilinin Los Angeles, New York ve Liverpool arasında mekik dokuduğu bu tutkulu ilişki, Gloria’nın ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla zorlu bir evreye girer.
Ancak Gloria, Peter’ın enerjisiyle teselli bularak hayata tutunacaktır.
Peter Turner’in anılarından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Lucky Number Slevin ve Victor Frankenstein’ın yönetmeni Paul McGuigan oturuyor.
Bening ve Bell’e, Julie Walters, Stephen Graham ve Vanessa Redgrave’in eşlik ettiği; En İyi Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu ve Uyarlama Senaryo dallarında 2018 BAFTA adayı olan Film Stars Don't Die in Liverpool / Yıldızlar Asla Ölmez, Toronto, Telluride, Londra, Rotterdam, Palm Springs gibi önemli festivallerin programında yer aldı.
Film Stars Don't Die in Liverpool / Yıldızlar Asla Ölmez
Yönetmen: Paul McGuigan
Senaryo: Matt Greenhalgh, Peter Turner (kitap)
Oyuncular: Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa Redgrave
Yapımcı: Barbara Broccoli, Colin Vaines
Görüntü Yönetmeni: Urszula Pontikos
Kurgu: Nick Emerson
Müzik: J. Ralph
Yapım Yılı: 2017
Ülke: İngiltere
Süre: 105 dk.
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