10.04.2018
'Game Night / Oyun Gecesi' 4 Mayıs'ta vizyonda!
Bateman ve McAdams, Max'in karizmatik ağabeyi Brooks, içinde sahte eşkıyaların ve çakma federal ajanların bulunduğu bir gizemli cinayet partisi düzenlediğinde, çıtası yükselen haftalık çiftler oyun gecelerinin Max ve Annie'sini canlandırıyor.
Yani Brooks kaçırıldığında, hepsi oyunun bir parçası... Değil mi?
Ama altı son derece rekabetçi oyuncu, olayı çözüp kazanmak için yola çıktığında, ne bu "oyun"un ne de Brooks'un göründüğü gibi olmadığını anlamaya başlıyor.
Kaotik bir gece sırasında, her olayın onları beklenmedik bir sürprize sürüklediği arkadaşlar, kendilerini boylarını aşan bir işte bulur. Kuralların, sayıların ve tüm oyuncuların kim olduğuna dair kimsenin fikrinin olmadığı bu durumda, ya hiç olmadığı kadar eğlenecekler ya da oyun bitecek.
Diğer oyuncular Billy Magnussen (Bridge of Spies, American Crime Story), Sharon Horgan (Catastrophe), Lamorne Morris (New Girl), Kylie Bunbury (Pitch), Jesse Plemons (Black Mass, TV dizisi Fargo), Danny Huston (Wonder Woman, X-Men Origins: Wolverine), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under) ve Kyle Chandler (Manchester by the Sea, Bloodline).
Oyun Gecesi'nin yönetmenleri, daha önce komedi filmi Vacation'da birlikte çalışmış olan Horrible Bosses ve Spider-Man: Homecoming'in senaristleri John Francis Daley ve Jonathan Goldstein.
Filmin senaristi Mark Perez (Accepted) ve yapımcıları John Davis (Joy), Jason Bateman, John Fox (The Blacklist) ve James Garavente (Bad Words). Tobby Emmerich, Richard Brener, Michael Disco, Dave Neustadter ve Marc S. Fischer da filmin yönetici yapımcıları.
Sahne arkası ekipte görüntü yönetmeni Barry Peterson (Central Intelligence, We're the Millers), Oscar'a aday gösterilmiş yapım tasarımcısı Michael Corenblith (How the Grinch Stole Christmans, Apollo 13), kurgucular Jamie Gross (Vacation), Gregory Plotkin (Get Out) ve David Egan (Mystery Science Theater 3000: The Return) ve kostüm tasarımcısı Devra McGuire (Vacation, Ted).
Filmin müzikleri Cliff Martinez'e (Drive, Contagion) ait.
Game Night / Oyun Gecesi, 4 Mayıs’ta sinemalarda.
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