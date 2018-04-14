Halef : Hayatla ölüm arasında

Filmin senaryosunu Melik Saraçoğlu ile birlikte yazdıklarını belirten Düzgünoğlu bu süreçle ilgili şunları söyledi: “Ben hayatımın zor ve sıkıntılı bir dönemindeydim. Kendi yaşadıklarımı yazmak istedim. Birkaç hikâyeyi bir araya getirdim, Melik’e anlattım bunları. Birlikte bir hikâye çatısı kurduk fakat o çatı bir süre sonra taşımamaya başladı hikâyeyi. Pek çok versiyonu oldu senaryonun.”
Birlikte senaryo yazımının çok yaratıcı bir süreç olduğunu söyleyen Saraçoğlu “tek başına yazmak zorlu olabiliyor fakat birisiyle birlikte yazdığınızda fikirlerin çatışması insanı geliştiriyor; çok içinde olmaktan dolayı fark edemeyeceğiniz sorunları görebiliyorsunuz. Murat’la disiplinli bir çalışma izledik, çok kavga olmadı ama çok uzlaştık” dedi.
Filmin adını aldığı Halef’in, gerçek bir kişi olduğunu ve nerdeyse 20 yıldır onu tanıdığını söyleyen Düzgünoğlu “İnsan için önemli mevzular var: Tanrı, ölüm, ölüm korkusu, bu hayatın tahammül edilmezliği, öteki dünyaya inanma arzusu… Biz bunları bambaşka bir taraftan, reenkarnasyon ile anlatmaya çalıştık. Bu hayatı sürdürebilmek için ne gibi kaynaklara ihtiyacımız var? Ölüm denilen mesele nasıl başedilebilir bir hale geliyor?”
Halef
Portakal hasadı için Adana’ya, annesinin yanına gelen Mahir, karşısında beklemediği bir misafir bulur: Yıllar önce bir kaza sonucu ölen abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef.
Uzak durmaya çalışsa da, farklı vesilelerle bir araya gelmek zorunda kaldığı Halef’in çocukluk yıllarına dair anlattıkları, Mahir’in kafasını karıştıracaktır.
Hayvanların bile yeniden dünyaya gelmiş̧ insanlar olduğuna inanılan, tavaf edilen dergâhlar, şifalı taşlar ve muskalarla örülü bu mistik dünyada, hayata rasyonel bakan Mahir’in mistisizme, mistik bakan Halef’inse şüpheciliğe kaymasıyla yalpalayan ve kerterizlerini yitiren iki kardeşin öyküsü, her şeyin başladığı yerde bitecektir.
Yönetmen: Murat Düzgünoğlu
Senarist: Murat Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu
Oyuncular: Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten
Görüntü Yönetmeni: Şafak Ildız
Kurgucu: Melik Saraçoğlu, Murat Düzgünoğlu
Yapımcı: Murat Düzgünoğlu
Yapım Şirketi: Fikirtepe Film
Dünya Hakları: Fikirtepe Film
TÜRKİYE / 2018 / DCP / Renkli / 104´ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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