9.04.2018
'Halef' Moskova Film Festivali Ana Yarışmaya seçildi!
Halef, 1959 yılından bu yana yapılan ve bu yıl 19-26 Nisanda gerçekleştirilecek olan 40. Uluslararası Moskova Film Festivalinde Büyük Ödül için yarışacak.
Oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten, Muhammet Cangören, Kübra Kip, Bülent Düzgünoğlu ve Birsen Dürülü yer alıyor.
Portakal hasadı için Adana’ya, annesinin yanına gelen Mahir, karşısında beklemediği bir misafir bulur: Yıllar önce bir kaza sonucu ölen abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef.
Uzak durmaya çalışsa da, farklı vesilelerle bir araya gelmek zorunda kaldığı Halef’in çocukluk yıllarına dair anlattıkları, Mahir’in kafasını karıştıracaktır.
Hayvanların bile yeniden dünyaya gelmiş insanlar olduğuna inanılan, tavaf edilen dergâhlar, şifalı taşlar ve muskalarla örülü bu mistik dünyada, hayata rasyonel bakan Mahir’in mistisizme, mistik bakan Halef’inse şüpheciliğe kaymasıyla yalpalayan ve kerterizlerini yitiren iki kardeşin öyküsü her şeyin başladığı yerde bitecektir.
Yapımcılığını Fikirtepe Film’in üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Şafak Ildız, sanat yönetmeni ise bol ödüllü bir isim olan Osman Özcan.
Yönetmen Murat Düzgünoğlu, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan ve Marmara Üniversitesi’nde sinema eğitimi gördü. Öğrencilik yıllarından beri sinema ve televizyon sektöründe bir çok alanda çalıştı.
2008 yılında çektiği ilk filmi Hayatın Tuzu ile Bursa Uluslararası İpek Yolu Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ alan Murat Düzgünoğlu, ikinci filmi Neden Tarkovski Olamıyorum? ile 21. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Yılmaz Güney Ödülü” ve “Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü” kazanmıştı. Film yurtiçi ve yurtdışında bir çok festivale katıldı.
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