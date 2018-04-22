Hostiles / Vahşiler

1892'de geçen Hostiles, sert direnişten sonra ölmekte olan bir Cheyenne savaş şefini ve ailesini kabile topraklarına geri götürmeyi kabul eden efsanevi bir ordu yüzbaşısının hikayesini anlatıyor.
New Mexico'da tecrit edilmiş bir Ordu karakolu olan Fort Berringer'den, Montana çayırlarına kadar korkunç ve tehlikeli yolculuk yaparlarken, ailesi öldürülmüş genç bir dul ile karşılaşırlar.
Düşman Comanche ve yol boyunca karşılaştıkları tehlikeleri yenmek için Yüzbaşı ve Şef'in güçlerini birleştirmeleri gerekecektir..
Filmin mmknmrtb notu ::
Avrupa'dan gelen Beyaz Adam'la, toprakları zorla elinden alınıp soykırıma uğratılan Yerliler özelinde; herkese yeteri kadar yer olan gezegenimizi yakıp yıkmadan, öldürüp parçalamadan, adilce paylaşmaktan aciz insana, yani 'vahşilere' dair bir western..
7 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder