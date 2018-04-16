16.04.2018
'Kabir Azabı' 27 Temmuz'da vizyonda!
Üç Harfliler ve Şeytan-ı Racim gibi seriye dönüşen filmler yer alan yönetmen Arkın Aktaç ve son yılların senaryoları en fazla sinemaya uyarlanan senaristi Murat Toktamışoğlu’nu yeniden bir araya getiren Kabir Azabı filminin vizyon tarihi açıklandı.
Çekimleri İstanbul’da yapılacak film, Türk korku sinemasında bu güne kadar işlenmemiş bir konuyu “Kabir Azabı”nı konu alıyor.
Ölümün soğuk gerçekliğini ve kabir azaplarının dehşetini iliklerinize kadar hissettirecek, izleyiciyi sinema koltuğunda rahat ettirmeyecek bir film.
ASC Medya’nın markası The Hub Project’in yapımcılığını üstlendiği film Warner Bros. tarafından 27 Temmuz 2018 tarihinde vizyona çıkacak.
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