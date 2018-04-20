20.04.2018
Kaçış
Kavut, “Amacımız konuya duyarlı davranmaktı; kaba şiddet bana itici geliyor. Kaba şiddet nasıl evrilir diye düşündüm. Savaşı yaşamayanların da sorunu bu aslında. Aliye (Jale Arıkan) yalnız ve yaralı bir karakter. Kurbağa toplayan adam (Ali Suliman) karakteri ile savaştan kaçıp gelen birinin travmasını yansıtmak istedim. Aslında o, karakterin kafasında yarattığı bir sanrıydı ve öyle birisi yoktu.”
Savaşta ailesini kaybeden ve ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmen Cabir, Meriç nehrini geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri müdahale eder; Cabir bu baskından kurtulmayı başarır.
Yunanistan sınırındaki bir köyde kocası Sadık’la birlikte yaşayan Aliye, bir akşam evin arkasındaki ardiyelerinde saklanan hasta bir göçmenle karşılaşır. Cabir’dir bu.
Aliye, Cabir’i ihbar etmek ister, fakat yapamaz; iyileşmesi için ona yardım elini uzatır.
Birbirlerinin dilinden hiç anlamayan bu iki yalnız ve mutsuz insan, zamanla birbirlerine sığınmaya başlar.
Yönetmen: Kenan Kavut
Senarist: Kenan Kavut
Görüntü Yönetmeni: Florent Herry
Kurgucu: Naim Kanat, Agnieszka Glinska
Oyuncular: Ali Suliman, Jale Arıkan, Mustafa Avkıran, Muhammed Cangören, Burak Çimen
Yapımcı: Kenan Kavut, Yeşim Ustaoğlu
Ortak yapımcılar: Titus Kreyenberg
Yapım Şirketi: K2, Ustaoğlu Film Production
Dünya Hakları: Ustaoğlu Film Production
TÜRKİYE, ALMANYA / 2017 / DCP / Renkli / 97´ / Türkçe, Arapça
Filmin mmknmrtb notu: 3 /10
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