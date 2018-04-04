4.04.2018
Kickboxer: Retaliation / Kickboxer: Misilleme
Özgürlüğüne kavuşabilmek için tek çıkış yolu 180 kiloluk ölüm makinesi Mongkut’u alt etmektir.
Esaretinden kurtulmak için dövüşe, mentoru olan dövüş ustası Duran (Jean-Claude Van Damme) ve mahkum Briggs (Mike Tyson) yardımı ile hazırlanır.
Büyük karşılaşmayı akıl mı, güç mü kazanacak?
Filmin mmknmrtb notu ::
Naçizane bendenizin bir zamanlar, bir konferans sırasında sarf ettiği, "Hayat, bitmez tükenmez bir kavgadan ibarettir; hem başkalarıyla hem de kendinle sürdürmek zorunda olduğun." mealindeki hem özlü, hem de metaforik tözlü sözümü -kıt beyin kapasiteleri nedeniyle olsa gerek- yanlış anlayıp da, nedenli, nedensiz ve her fırsatta kavga çıkaran, habire kafa göz patlatarak yaşamlarını sürdüren bazı tuhaf yaratıkların bu ibretlik maceralarını ben kaçırmadım izledim..
İsterseniz siz de izleyin..
Ya da ben ettim siz etmeyin!.
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