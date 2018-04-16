16.04.2018
Köprüde Buluşmalar Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Köprüde Buluşmalar atölyelerinde yapılan uluslararası sunumların ardından ödül ve fon desteği alan proje ve filmler, 13 Nisan Cuma akşamı Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde yapılan resepsiyonda açıklandı.
İstanbul Film Festivali boyunca devam eden Köprüde Buluşmalar atölyelerinde Türkiye’nin yanı sıra komşu ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Suriye’den toplam 17 film projesi ve Türkiye’den post-prodüksiyonu devam eden 6 uzun metraj filmin sunumları yapıldı.
Atölyelere seçilen projelerin yönetmen ve yapımcıları 95 uluslararası sinema profesyoneliyle yaptıkları yaklaşık 250 toplantıda ortak yapımların ilk adımlarını attı.
Proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeler, Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri Vincenzo Bugno (Berlinale / World Cinema Fund), Rickard Olsson (Picture Tree International), Zsuzsanna Kiraly (Komplizen Film), Teresa Hoefert de Turegano (Medienboard Berlin Brandenburg) ve Giovanni Robbiano (MFI) tarafından belirledi.
Köprüde Buluşmalar Ödül resepsiyonunda İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün birer konuşma yaptı.
Film Geliştirme Atölyesi ve Komşular Platformu Ödülleri Açıklandı
30.000 TL değerindeki Köprüde Buluşmalar Ödülü’nü Normal yönetmeni Ali Kemal Çınar, yapımcısı Sinan Yusufoğlu ve ortak yapımcısı Nesra Gürbüz Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’den aldı.
Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında hem Türkiye’den hem de komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8000 Avro CNC Ödülü’nü Yeni Şafak Solarken projesinin yönetmeni Gürcan Keltek ve yapımcısı Arda Çiltepe, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Görsel İşitsel Ataşesi Christophe Pécot’un elinden aldı.
Melodika Ses Ödülü, Beni Sevenler Listesi projesinin yönetmeni Emre Erdoğdu ile yapımcıları Emine İzmir ve Zeynep Koray’a Melodika kurucuları Taylan Oğuz ve Didem Oğuz tarafından verildi.
Bir Gün ya da Günün Bir Parçası projesinin yönetmeni Burak Çevik ve yapımcısı Selman Nacar, GeniusPark Görsel Efekt Ödülü’nü Sema Duran’dan aldı.
Kardeşimin Ordusu adlı projenin yapımcısı Adam Isenberg’e, 4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü verildi.
Bu yıl ikinci kez verilecek Transilvania Pitch Stop Ödülü, yapımcı Oana Giurgiu tarafından Paşa Gönlüm İstedi Kayboldum projesinin yapımcısı Engin Palabıyık ve yönetmeni Berrak Çolak’a verildi.
Bu yıl ilk kez Komşular Platformu’na özel verilen Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü, Yalın Özgencil ve Sertaç Toksöz tarafından The Empty House projesinin yönetmeni Rati Tsiteladze ve yapımcısı Nino Varsimashvili’ye verildi.
Work in Progress Ödülleri
Work in Progress jüri üyeleri Kerri Craddock (Toronto International Film Festival), Meinolf Zurhorst (ZDF) ve Ioanna Stais (Heretic Outreach) atölyedeki 6 filmi ve sunumlarını izledi. Ayrıca filmlerin yönetmen ve yapımcıları ile görüştü.
Work in Progress sonunda ulsulararası jüri tarafından belirlenen filmlere, dağıtım garantisi imkânı sağlayan Başka Sinema Ödülü, bu yıl ikinci defa verilen renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü ve Paz Dijital İletişim Ödülü sahiplerini buldu.
Filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Color Up Ödülü ve Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü, Color Up’ın kurucusu Cenk Erol ile Daire Creative’in eş kurucuları Eren Erdem ve Arda Aktaş tarafından, Saf filminin yönetmeni Ali Vatansever ve yapımcısı Selin Tezcan Vatansever’e takdim edildi.
Kazanan filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan gösterim imkanı ve dağıtım sırasında tanıtım desteği veren Başka Sinema Ödülü, Başka Sinema Direktörü Azize Tan tarafından, Güvercin Hırsızları filminin yönetmeni Osman Doğan ve yapımcıları Sinan Sertel ile Turgay Şahine’e sunuldu.
Paz Dijital İletişim Ödülü, Son Çıkış filminin yönetmeni Ramin Matin ve yapımcısı Emine Yıldırım’a Paz Film Ajansı Kurucusu İmre Tezel tarafından verildi.
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