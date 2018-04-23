“Film, kolaj bir çalışma ve her filmden etkilenme var. Özel olarak bir filmden etkilendim diyemem. Dolap sahnesi ‘Narnia’yı çağrıştırmış olabilir ama aslında her şeyin temeli ‘Alice’.” diyen yönetmen Bilge, filmlerde deneyselliğin yanı sıra amatör ruhun korunması gerektiğini düşündüğünü vurguladı ve ekledi: “Film festivallerinin amatör ruhu koruması gerektiğini düşünüyorum. Kuluçka bunun ispatı.”
Oyunculardan Nur Ertem ise, bunun ilk deneysel filmi olduğunu ve doğal bir ortamda çalıştıklarını söyledi.
|Mehmet Selçuk Bilge
Kuluçka
Kuluçka iki farklı dünyada geçen, çoğu kez tuhaf, zaman zaman da gizemli ve ürkütücü bir masal.
Ailesini kaybettikten sonra büyükannesiyle birlikte yaşamaya başlayan Rüya’nın evde bulduğu gizli bir geçit tüm hayatını değiştirecektir.
İtalya’ya gitme hayalini gerçekleştirebilmek için para biriktirmeye çalışan Rüya, kaçmaya çalıştığı dünyanın mı, yoksa içinde kaybolduğu düşler ormanının mı daha tehlikeli olduğuna karar veremeyecek duruma gelir.
Hayallerine ulaşabilme umuduyla, orman sakinlerinin verdiği görevleri tamamlamaya ve büyükannesinin önüne çıkardığı engelleri aşmaya çalışır.
Yönetmen: Mehmet Selçuk Bilge
Senarist: Mehmet Selçuk Bilge
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Selçuk Bilge
Kurgucu: Mehmet Selçuk Bilge
Özgün Müzik: Mehmet Selçuk Bilge
Oyuncular: Nur Ertem, Dilara Tekin, Sercan Can, Stefani Terziyan, Gökhan Tercanlı
Yapımcı: Mehmet Selçuk Bilge
Yapım Şirketi: MSB Film
Dünya Hakları: Mehmet Selçuk Bilge
TÜRKİYE / 2017 / DCP / Renkli ve Siyah-Beyaz / 94´ / Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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