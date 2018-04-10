Lavinya'nın fragmanı yayınlandı!

Film isimli uzun metrajının ardından yazıp yönettiği ikinci sinema filmi olan Lavinya ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kerem Topuz, filmin merakla beklenen fragmanını yayınladı.
Bir tesadüf sonucu yolları kesişen ve beraber bir yolculuğa çıkan iki sıra dışı karakterin hikayesinin anlatıldığı filmde baş rolleri Derya Ekşioğlu ve Timo Roy üstleniyor.
Filmin ses tasarımı ve müziklerinde başarılı besteci ve müzisyen Murat Özdemir'in imzası bulunuyor.
Filmin açılış müziği için kullanılan Beaten Fame'in Sony Music etiketiyle yayınladığı Dünya isimli parçası fragmanda da kullanılmış.
Lavinya
Hayatın anlamsızlığından yakınan, geçmişi şaibeli ve gizemli bir genç kız olan Lavinya (Derya Ekşioğlu), kendisi ve geleceği ile ilgili yeni kararlar vermek zorundadır. Ancak ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Bir gece ansızın karşılaştığı karizmatik bir delikanlı (Timo Roy) Lavinya'nın hayata karşı bakış açısının değişmesine yol açar.
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