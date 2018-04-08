8.04.2018
Leonce ile Lena’nın Müzikli Güldürüsü
Toplumsal rollere bürünerek, kendi iradeleri dışında verilen kararlara mahkûm olan genç insanları konu alan Leonce ile Lena’nın Müzikli Güldürüsü, İlknur Güneş tarafından, çağdaş tiyatroyu en çok etkileyen yazarlardan biri olan Georg Büchner’in “Leonce ile Lena” oyunundan uyarlandı.
Yönetmenliğini İlknur Güneş’in üstlendiği gösterinin oyuncu kadrosunda Sercan Elikara, Yağmur Dumrul, Fatih Dağıdır, Servet Oğuzyer, Ensar Kaplan, Berrak Tuna Altuna, Ozan Araç ve Dinç Aydoğdu yer alıyor.
“Leonce ile Lena’nın Müzikli Güldürüsü” adlı oyun, 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Endless Art Taksim’de sahnelenecek.
Oyunun biletleri, Biletix’ten ve Endless Art Taksim’den temin edilebilir.
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