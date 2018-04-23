Marrowbone / Karanlık Sır 

Jack (20) ve kardeşleri Jane (19), Billy (18) ve Sam (5) eski Marrowbone Evi'ndeki gecekondu mahallelerinde oturuyorlardı.
Bu ev, annelerinin büyük teyzesi Nettie'ye aitti ve terk edilmiş harap bir çiftlikti.
Hikaye açıldığında Jack, Jane, Billy ve Sam'in dünyadan bir sır sakladığını öğreniriz.
Şiddet yanlısı babalarından uzaklaşmak için anneleri Rose (40) ile İngiltere'den kaçmış, yeni bir ülkede yeni bir hayat arıyorlardı.
Ancak Rose çok hastaydı ve Marrowbone'a geldikten hemen sonra ölmüştü.
Jack kardeşlerinin yasal sorumlusu olmak için bir yaş küçüktü.
Gözaltına alınıp ayrılmaları ya da bir yetimhaneye gönderilmeleri ihtimalinden korkarak, annelerini bahçeye gömmeye ve bu sırrı Jack 21 yaşına gelene kadar Dünya’dan saklamaya karar verdiler.
Kardeşler izole bir yaşam sürerler.
Sam evinde eğitiliyordur.
Billy balık avlayıp, gözetim yapıyordur.
Jane küçük bir bahçeye bakıyordur ve annesinin yerel bir bakkal için yaptığı tatlıları pişirerek biraz para kazanıyordur.
Sam zamanını fantazi oyunlar ile geçirir ve eski çiftlik onun için muazzam bir oyun alanıdır. Jack, Jane’in pişirdiği tatlıları satmak için haftada bir kez köye gider.
Jack haftalık ziyaretlerinde yerel bir kütüphane işleten tatlı, akıllı bir kız olan Allie'yi de (20) görür.
Allie onların tek dostudur, ancak geçen kış Rose'un hasta olmasından beri Jane, Billy veya Sam'i görmemiştir ve onları çok özlüyordur.
Jack, Allie'yi seviyordur, ancak annesinin ölümü, onları ilişkilerine bir mesafe koymaya zorlamıştır.
Jack, eski Marrowbone çiftliğini miras olarak almak için Rose tarafından tutulmuş yerel bir avukat olan Potter (35) tarafından bir mektup aldığında durumlar karmaşıklaşır.
Bazı yasal belgelere Rose'un imzasını attırmak ve ev üzerinde hak iddia eden diğer akrabaların payını verebilmek için çiftliğe gider.
Jack ve kardeşleri Potter'ı kandırmaya yönelik bir plan yaparlar.
Ona, Rose'un avukatla buluşmak için çok hasta olduğunu söyleyecek, Jane’e de Rose’un imzasını taklit ettireceklerdir.
Peki para ne olacak?
İşte o zaman Billy, evi gizlilik içinde terkederek, poundlarla ve çalıntı mücevherle dolu eski bir güvenlik kasası ile geri döner.
Jane mutlu değildir. O paranın nereden geldiğini biliyordur.
İngiltere'de geride bırakmaya çalıştıkları geçmişleri ve kaçtıkları şiddet dolu babayla bağlantılıdır.
O, paranın lanetli olduğunu ve iyilik getirmeyeceğine inanır.
Ve çok geçmeden öyle de olur.
Rose'un ölümü, eski Marrowbone Evi'nin duvarları içinde saklanan birçok sırın sadece ilkidir.
Marrowbone / Karanlık Sır
Yönetmen: Sergio G. Sánchez
Yazar: Sergio G. Sánchez
Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, Kyle Soller
Yapımcı: Belén Atienza, Álvaro Augustin, Ghislain Barrois
Baş Yapımcı: J.A. Bayona, Sandra Hermida, Paloma Molina
Tür: Gerilim
Film Süresi: 110 dakika
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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