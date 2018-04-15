Onur Ünlü'den 'Put Şeylere'

Filmine analitik yaklaşmanın doğru olmadığını söyleyen Ünlü şunları ekledi: “Anlamak ve anlamamak üzerinden düşünüyoruz, sanat eseri için doğru bir kriter değil bu. Sevdim, sevmedim daha doğru olur. Film matematik problemi değil ki! Bunlar birbirinden ayrı şeyler. Sanat eserine daha duygusal bakmalıyız. Atmosferik olarak bir filmi hissetmekten bahsetmeliyiz. Film dediğimiz şeyden çıkan, duygusal olarak anlaşılmalı. Bir şeyi anlamak için değil, hissetmek için geldik.”
Bir çeşit bilinç akışıyla metni ve karakterleri oluşturduğunu anlatan yönetmen, metnin dramaturji kuralları içerisinde tutarlı olduğunu söyledi: “Tuhaf filmler yapıyorum ama çok iyi oyuncularım var. Oyuncularım olmasa bu iş sadece kâğıt üzerinde kalırdı.”
Put Şeylere
İstanbul’un Cihangir semtinde yaşayan bir grup sanatçının zaten yeterince karmaşık olan ilişkileri, hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle iyice garip bir hal alır.
Tüm kadınların âşık olduğu narsist bir yönetmen, birbirlerine kabloyla bağlı iki ev arkadaşı, aynı zamanda morg olan bir tiyatro sahnesi, ölüleri dirilten bir hemşire ve ekibin bazen sağ bazen sol, bazen de iki kolu olmayan torbacısı; Onur Ünlü’nün zaman ve mekânla oynadığı deneysel anlatısının kahramanlarıdır.
Söz konusu kamera kimisi için iyi bir fırsatken kiminin sonunu getirecektir.
Yönetmen: Onur Ünlü
Senarist: Onur Ünlü
Oyuncular: Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öykü Karayel, Öner Erkan, Elit İşcan, Yiğit Sertdemir, Feride Çetin, Kadir Çermik, Beril Kayar, Rüzgar Erkoçlar
Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir
Kurgucu: Murat Özgüllü
Yapımcılar: Murat Özgüllü, Bülent Özcan
Ortak yapımcı: Nesra Gürbüz
Yapım Şirketi: Mor Koyun
Dünya Hakları: Mor Koyun
TÜRKİYE / 2017 / DCP / Renkli / 87´ / Türkçe
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