“Film, Yeşilçam filmi –ilk 80 dakikası neşeli, sonrasında olacaklar için özür dileriz” diyen Boyacıoğlu, “Filmi çekerken çok eğlendik, uyumlu bir ekiptik hiçbir sıkıntımız olmadı. Kendi halinde küçük, hayal ürünü olan bir film bu. İlk kez Türkiye’de İstanbul Film Festivali’nde gösterildi. Filmi Kültür Bakanlığı sayesinde çektik eser işletme belgesini de bu sabah aldık.”
Oyunculardan Murat Kılıç, “Oynadığım taksici çocuklarla iyi anlaşan, çocuk gibi saf bir adam. Balon ise çocuklarla arkadaş olmak için kullandığı bir materyal. Balonun patlaması da ‘bu hayatta elinizde patlayan birçok şey var’ demek.” dedi.
|Ahmet Boyacıoğlu
Paranın Kokusu
Ankara’nın bir kenar mahallesinde yaşayan taksi şoförü Mehmet, kahve işletmecisi Metin ve işsiz gazeteci Adnan filmin kahramanları.
Mehmet taksisine binen insanların karıştığı kanun dışı işleri arkadaşlarına anlatınca taksiye bir kamera koyuyorlar.
Ankara’ya çapkınlığa gelen zengin bir iş adamına ait kayıt, şantaj ile para almalarını sağlıyor. Kahramanlarımız bu para ile yakın çevrelerindeki insanlara yardım ediyorlar.
Mehmet’ın apartmanına taşınan Melek ile Mehmet arasında yakın bir ilişki gelişiyor.
Ancak ‘Hanımefendi’ tarafından yönetilen, mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte ait bir dosya takside unutulunca, bir kenar mahalle komedisi olarak başlayan öykü, beklenmedik bir yöne evriliyor.
Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu
Senarist: Ahmet Boyacıoğlu
Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken
Kurgucu: Ahmet Boyacıoğlu, Semih Gülen
Özgün Müzik: Cem Anıl
Oyuncular: Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolukısa, Rıza Sönmez
Yapımcı: Başak Emre
Yapım Şirketi: Gezici Film
Dünya Hakları: Gezici Film
TÜRKİYE / 2018 / DCP / Renkli / 103´ / Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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