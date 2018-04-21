Birbirlerinin ilk ve tek aşklarıdır.
Will, tam da Anna’ya evlilik teklif etmek üzereyken, ortak arkadaşları, hayatlarını birlikte geçirmeye karar vermeden önce, bir süreliğine başka birileriyle çıkmalarını önerir.
Birbirlerinin güvenlerini sınayacak olan çift, bu testi geçebilecek midir?
Permission / İlişki Durumu: Açık İlişki, 20 Nisan'da gösterime girdi..
Yazan & Yöneten: Brian Crano
Oyuncular: Rebecca Hall, Dan Stevens, Gina Gershon, Francois Arnaud, David Joseph Craig, Morgan Spector, Jason Sudeikis
Yapımcı: Margot Hand, Rebecca Hall
Kurgu: Matthew Friedman
Müzik: Thomas Bartlett
Süre: 96 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: ABD
Filmin mmknmrtb notu ::
Muhtelif denemeler ve yanılmalarla belli bi tecrübeden geçmemiş teklerin, çift olduktan sonra yaşamaları muhtemel şeyleri -karşılıklı izinle- önceden deneyimlemeleri üzerine..
Konunun 'rahatsız' ediciliğine karşın, zekice kotarılmış, pek sempatik ve eğlenceli filmde, öncelikle Rebecca Hall ile Dan Stevens'ın uyumu yanında, David Joseph Craig'in parlayan oyunculuğu baş rolde..
Herhangi bir 'romantik' filmde bir trajediyi oluşturacak sorunlara bulaşmasına karşın, dramı ve mizahı kararında kullanarak, işin içinden böylesine hasarsızca sıyrılıvermesi, bu 'iddiasız' filmin en büyük başarısı bence..
Bu arada, 'asıl' mevzunun paralelinde gelişen homoseksüel bir birlikteliği de 'masaya yatıran' filmin 'genel' başarısında, bu eşcinsel çiftin sunduğu 'özel' katkı oldukça önemli..
İlk bakışta biraz saçma, hatta olanaksız gibi görünen bir fikre yaslanan 'senaryo', hiç de eğilip bükülmeden, gayet doğal bir gelişim süreci içinde, kendi öngördüğü neticeye kolayca varıyor..
Tamam dostum haklısın.. belki bu 'radikal' girişim 'bize' hiç uymayabilir; ama, elin Amerikalısı da bal gibi yapıyo işte, ABV!.
7 /10
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