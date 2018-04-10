'Rampage: Büyük Yıkım' 13 Nisan'da vizyonda!

Primatolog Davis Okoye (Johnson) doğumundan beri ilgilendiği, aralarında sarsılmaz bir bağ kurduğu inanılmaz zeki gümüş sırtlı gorili George’u herkesten uzak tutmuştur.
Ama bir düzenbazın genetik deneyi bu tatlı maymunu hırçın ve devasa bir boyuta dönüştürmüştür.
Daha kötüsü buna benzer değişime uğramış yeni hayvanlar da keşfedilmiştir.
Bu değişime uğramış yırtıcı hayvanlar Kuzey Amerika’nın içine kadar gelerek ve karşılarına çıkan her şeyi yok etmekdedir.
Okoye, itibar görmeyen bir genetik mühendisiyle birlikte çalışarak, bir panzehirle hem Dünya’yı hem de en yakın arkadaşını kurtarmak için mücadele edecektir.
‘Rampage: Büyük Yıkım’ filminin yıldızlar ise şöyle sıralanıyor: Oscar adayı Naomie Harris (“Moonlight”), Malin Akerman (Dizi “Billions”), Jake Lacy (Dizi “Girls”), Joe Manganiello (Dizi “True Blood”) ve Jeffrey Dean Morgan (Dizi “The Walking Dead”); P.J. Byrne (“The Wolf of Wall Street”), Marley Shelton (“Solace”), Breanne Hill (“San Andreas”), Jack Quaid (“The Hunger Games: Catching Fire”), Matt Gerald (Dizi “Daredevil”).
Peyton’ın yönettiği filmin senaryosu Ryan Engle, Carlton Cuse & Ryan J. Condal ve Adam Sztykiel, hikayesi ise Rampage oyunundan esinlenerek Ryan Engle tarafından yazılmıştır.
‘Rampage: Büyük Yıkım’ filminin yapımı Beau Flynn, John Rickard, Brad Peyton ve Hiram Garcia’a, yönetici yapımcılığı Marcus Viscidi, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Jeff Fierson, Toby Emmerich, Richard Brener ve Michael Disco,Wendy Jacobson’a ait.
Kamera arkası yaratıcı ekibinde yapım tasarımcısı Barry Chusid (“San Andreas”), görüntü yönetmeni Jaron Presant (2nd unit, “Star Wars: The Last Jedi”), editör Jim May (“Goosebumps”) ve kostüm tasarımcısı Melissa Bruning (“Dawn of the Planet of the Apes” yer alıyor.
Filmin müziği Andrew Lockington tarafından bestelendi.
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