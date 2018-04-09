9.04.2018
Saskia Boddeke: Filmi yapma amacım kızıma bir belge bırakmaktı
The Greenaway Alphabet / Greenaway Alfabesi belgeseliyle birlikte İstanbul Film Festivali’nin konuğu.
Greenaway, filmin yönetmeni olan eşi Saskia Boddeke ile birlikte Beyoğlu Sineması’ndaki gösterime katıldı.
NTV Belgesel Kuşağı kapsamında gösterilen filmin ardından sanatçı çift, soruları yanıtladı:
“Bu film bir sinemacı hakkında değil; aralarında sanatın kurduğu bir bağ olan bir baba ve kızın ilişkisiyle ilgili. Filmi yapma amacım kızıma bir belge bırakmaktı; büyüdüğünde ve sanatın işlevini daha iyi anladığında babasının ne kadar özel biri olduğunu anlasın istedim.”
Boddeke filmin çekim süreciyle ilgili olarak ise şöyle dedi:
“Peter’ı bu filmin benim eserim olacağına, buna karışma hakkının olmadığına ikna etmem gerekiyordu. Ancak onu aptal gibi göstereceğimden çok korktuğu için, çekimler sırasında filmi ona göstermem için çok baskı yaptı. Sonra bir saat 50 dakikalık kısmını izletmek zorunda kaldım; kızım da, o da hiçbir şey söylemedi. Beğenip beğenmedikleri umurumda mıydı? Değildi… Filmimden çok memnunum ve umarım başka ebeveynler de bu filmde kendilerinden bir şeyler bulabilirler.”
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