Şüphe : Hayatta Kalma Mücadelesi

Mutalim Besafek / Şüphe, film ekibinin katılımıyla Avrupa Prömiyerini Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yaptı.
Karıştığı motosiklet kazasının ardından zorunlu sosyal hizmetle, sorunlu öğrencilere sinema dersi veren şair Assi karakterini takip eden filmle ilgili yönetmen Eliran Elya şunları söyledi: “Filmdeki çocukların hepsi Yahudi ya da Müslüman değil ama hepsinin maruz kaldığı bir şiddet ve ses çıkaramadığı kişiler var. Onların hayatta kalma hikâyesini anlatmaya çalıştım.”
Filmde yer alan Eden karakterinin gerçek bir kişi olduğunu söyleyen yapımcı Oren Rogovin; “Eden, Tel Aviv’de birisini öldürdüğü için 35 yıl yedi. Bu yüzden filmi izleyemedi. Film, Eden’in yanı sıra daha çok benim hayat hikâyemle ilgili. Tüm dünyada riskli durumlar altında yaşayan çocuklarla ilgili” dedi.
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